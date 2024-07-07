Стівенсон захистив титул чемпіона світу і просто в рингу «вкусив» Ломаченка (фото, відео)

У ніч на неділю, 7 липня, у Prudential Center у Ньюарку (США) непереможний американський боксер Шакур Стівенсон (22 перемоги, 7 з них — нокаутом), який свого часу нокаутував Оскара Вальдеса, успішно захистив пояс чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі (до 61,2 кг) у бою з вірменом Артемом Арутюняном (12 перемог, 7 з них — нокаутом, 2 поразки), котрий виступає за Німеччину.

ВІДЕО ДНЯ

Далеко не найвидовищніший 12-раундовий поєдинок у рідному місті американця завершився його перемогою одноголосним рішенням суддів — 119:109, 118:110, 116:112.

Вже після тріумфу 27-річний Стівенсон, розчарований тим, що два його головні суперники Василь Ломаченко та Джервонта Девіс ігнорують його і, мабуть, зустрінуться один з одним, Стівенсон з'явився у рингу в футболці з зображеннями українця та промоутера Боба Аруна, а також провокативним написом на спині: «Боб захищає свого сина від того, щоб йому надерли дупу».

РЕКЛАМА

Щоправда, відповідаючи на запитання «Що ж далі?», Шакур не став називати прізвищ, заявивши, що готовий боксувати з ким завгодно.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Шакур Стівенсон яскраво нокаутував японця Шуїчіро Йошино.

Фото X Top Rank Boxing

РЕКЛАМА

227

Читайте нас у Facebook