У ніч на 9 квітня в Ньюарку (США) відбувся бійцівський вечір, головним боєм якого стало протистояння досі непереможних боксерів — американця Шакура Стівенсона та японця Шуїчіро Йошино.

Для Шакура цей поєдинок став першим у легкому дивізіоні — раніше він ставав чемпіоном у напівлегкому та другому напівлегкому дивізіоні. У новій для себе ваговій категорії Стівенсон дебютував яскраво — протягом усього бою американець методично бив суперника, двічі відправивши того в нокдаун у другому та четвертому раундах, поки нарешті рефері в рингу не зупинив поєдинок у шостій трихвилинці та не присудив Шакуру перемогу технічним нокаутом.

Завдяки цій перемозі Стівенсон став обов'язковим претендентом на бій за чемпіонський пояс по лінії WBC, яким володіє його співвітчизник Девін Хейні. Нагадаємо, Девін 20 травня зійдеться в рингу з українцем Василем Ломаченком, і в разі перемоги нашого співвітчизника Шакур стане претендентом на бій саме з ним.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Олександр Усик отримав нового суперника після того, як зірвався бій із Тайсоном Ф'юрі.

Фото Top Rank

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