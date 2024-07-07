Син грав за сусіднім столом: найтитулованіший шахіст країни помер просто під час матчу

Другий і найтитулованіший гросмейстер в історії Бангладеш 50-річний Зіаур Рахман помер під час матчу від обширного інсульту, повідомляє індійський телеканал NDTV. Раніше український чемпіон світу раптово помер у 46 років.

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Трагедія сталася в столиці країни Дацці під час поєдинку 12-го туру проти іншого гросмейстера Енамула Хоссейна. Рахман несподівано знепритомнів і впав на підлогу, після чого терміново був доправлений до лікарні, де лікарі констатували його смерть.

«Якраз був мій хід. Тому коли він упав, я подумав, що він нахилився, щоб підняти пляшку з водою. Але потім він звалився, і ми терміново відвезли його до лікарні. Його син грав за сусіднім столом», — розповів суперник Рахмана Енамул Хоссейн.

Зіаур Рахман був найтитулованішим шахістом країни: з 1988 по 2018 рік він 15 разів ставав чемпіоном Бангладеша. У складі збірної гросмейстер аж 13 разів виступав на Всесвітній шаховій олімпіаді. У нього залишилися дружина та син-шахіст, разом з яким він грав на своїй останній Олімпіаді у 2022 році.

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Зіаур Рахман аж 13 разів представляв Бангладеш на Всесвітній шаховій олімпіаді

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного шахіста Анатолія Карпова знайдено непритомним і з важкими травмами біля держдуми росії.

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