Легендарного радянського шахіста 71-річного Анатолія Карпова, котрого внесли до бази даних «Миротворця», госпіталізовано в Москві, повідомляє Telegram-канал 112.



За інформацією джерела, 12-го чемпіона світу ще в суботу знайшли непритомним біля будівлі держдуми росії. Наразі міжнародний гросмейстер, у якого лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом лівої стегнової кістки та сильне алкогольне сп'яніння, поміщений у реанімацію. Крім того, у Карпова — забій головного мозку та крововилив у субарахноїдальний простір. Це може бути наслідком спонтанного розриву судини (інсульту). Версія про напад на Карпова невідомими не підтвердилась. За словами дочки шахіста Софії, її батько зазнав побутових травм.

Як повідомляє Telegram-канал «Мутко против», легенда шахів перебуває у стані штучної коми в інституті Скліфосовського. При цьому президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) Аркадій Дворкович у коментарі championat.com заявив, що «стан Карпова стабільний».

У свою чергу, дружина Анатолія Карпова Наталія Буланова спростовує інформацію про його госпіталізацію.

«Це вигадані новини, не знаю, звідки вони взялися, — заявив дружина шахіста в інтерв'ю „Рен ТВ“. — Усі зараз дзвонять. Я просто дивуюся! Ні нападу, нічого такого не було, цілковита нісенітниця. Він удома, і з ним усе гаразд. Це взагалі приватна ситуація, людина перебуває вдома. Мало що може бути. Все нормально, всіх треба заспокоїти».

Нагадаємо, що Анатолій Карпов носив звання чемпіона світу з шахів у 1975−1985 роках, після чого програв шахову корону Гаррі Каспарову. Також росіянин — триразовий чемпіон світу за версією Міжнародної шахової федерації (1993, 1996, 1998 роки) та дворазовий чемпіон світу у складі збірної СРСР (1985 та 1989 роки). Крім того, Карпов — володар дев'яти шахових «Оскарів».

В останні роки титулований шахіст агітував за приєднання Криму до росії і стверджував, що в Україні триває громадянська війна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шахіст-зрадник Сергій Карякін відкрив зомборот після ганебної дискваліфікації.

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