Чому Арчі і Лілібет не на Trooping the Colour? Батько Меган Маркл звинуватив доньку і зятя Гаррі

Батько Меган Маркл Томас ніколи не зустрічався зі своїми онуками, але він вважає, що їх виховують не зовсім правильно.

Про це він розповів виданню Daily Mail.

ВІДЕО ДНЯ

За словами 79-річного Томаса Маркла, п'ятирічному принцу Арчі та трирічній принцесі Лілібет не дозволили спілкуватися з кузенами у королівській родині.

Водночас він заявив, що десятирічний принц Джордж, дев'ятирічна Шарлотта та шестирічний Луї «виглядають як фантастичні діти» і цілком мають право розвиватись, як інші діти.

РЕКЛАМА

Зокрема, батько Меган Маркл вважає, що його онуки мають повне право брати участь у таких заходах, як Trooping the Colour, через своє походження.

Він заявив: «Вони вже в тому віці, коли починають ставити питання, як і всі діти. Мені цікаво, як Арчі та Лілібет почуватимуться через кілька років, коли зрозуміють, скільки всього вони пропустили».

РЕКЛАМА

Томас Маркл вважає, що у його онуків незабаром виникне багато запитань до батьків.

«Головні з них — чому вони так погано поводяться не тільки зі мною, а й із королівською сім'єю та королем?» — цитує видання слова Томаса Маркла.

РЕКЛАМА

Він зазначив, що вони з британським монархом «в одному човні», оскільки він теж має проблеми зі здоров'ям. Нагадаємо, король Чарльз III зараз бореться з онкологічним захворюванням.

Як відомо, 42-річна Меган уже багато років не підтримує стосунків з батьком. Томас ніколи не зустрічався з 39-річним Гаррі і неодноразово лаяв їх в інтерв'ю.

Пара тільки підтримує тісний зв'язок з матір'ю колишньої актриси — Дорією Рагланд.

Стосунки молодшого сина короля Чарльза III та його дружини з королівською сім'єю були натягнутими з того часу, як вони залишили Англію у 2020 році. Подружжя також відмовилось від виконання королівських обов'язків.

За інформацією ЗМІ, життя пари навряд чи складається так, як вони планували. Ходять чутки, що від них почали відвертатися їхні голлівудські друзі, а компанія Spotify, з якою вони працювали, розірвала співпрацю зі скандалом. Представник компанії назвав Меган і Гаррі «ледарями» та «шахраями» і заявив, що Меган сфальсифікувала інтерв'ю для подкасту.

Проте нещодавно Меган Маркл помітили в одному з парків Лос-Анджелеса, коли вона знімалася у відеоролику. У мережі припустили, що вона має новий рекламний контракт.

47

Читайте нас у Facebook