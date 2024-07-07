На окупованій Херсонщині викопують тіла українських бійців: що відбувається

На захопленій росіянами частині Херсонщини стався черговий шокуючий випадок. За інформацією представників української адміністрації громади, окупаційна влада в Каланчаку викопала й вивезла в невідомому напрямку труни з тілами трьох українських військових. На кладовищі в селищі Брилівка сусідньої громади загарбники зрівняли з землею щонайменше десять могил військових ЗСУ. Що потім зробили з тілами — невідомо, повідомляють в Центрі журналістських розслідувань.

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Після того, як на центральному кладовищі селища Каланчак Скадовського району окупанти викопали і вивезли труни з тілами українських військових, могили засипали врівень із землею.

«Це військові артилерійської бригади, які загинули в перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Знаємо їхні імена, адже біля тіл були знайдені їхні жетони. Їх поховали на нашому центральному кладовищі. На цих могилах досить довгий час залишались українські прапори, за ними постійно слідкували й прибирали», — розповіли представники законної влади Каланчацької громади.

Наразі вся знайдена інформація про похованих у Каланчаку військових передана правоохоронним органам України, які й сповістили родичів загиблих.

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Існує припущення, що російські окупанти розривають могили для майбутнього обміну тілами загиблих військових.

Представники законної влади Каланчацької громади додали: російські загарбники розривають і знищують могили українських військових, які загинули саме після 24 лютого 2022 року. Більш ранні поховання не чіпали.

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Раніше повідомлялося, що бійці ГУР завдали удару по важливих об’єктах окупантів на Донеччині. Крім того, аналітики назвали найнезвичнішу ціль, яку вразили українські FPV-дрони.

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