Бійці ГУР завдали удару по важливих об’єктах окупантів на Донеччині

В той час як окупанти даремно раділи «влучним ударам» по макетах, українські розвідники дійсно знищили низку інфраструктурних об'єктів військових рф на території тимчасово окупованої Донецької області.

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Обидва удари сталися 6 липня, повідомили в Головному управлінні розвідки (ГУР).

«6 липня розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора росії на тимчасово окупованій території Донецької області», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, в окупованому Дебальцевому розвідники вдарили по логістичному центру. Там загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси.

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У Новолуганському ГУР спалило коштовну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж «Житель».

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Зазначимо, що українські розвідники постійно завдають потужних ударів по російській логістиці на фронті. Зокрема, раніше було знищено понад десяток одиниць техніки окупантів.

Нагадаємо, на початку червня українські розвідники потопили ще один корабель росіян біля берегів окупованого Криму. Перед цим у бухті Вузька морськими дронами знищили два російські катери.

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