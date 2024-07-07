Яблучний та грушевий сезон стартував . І які ж вони смачні справжні українські яблука та груші! До речі, у багатьох країнах світу відроджуються старовинні сорти. І це перетворилось на справжню моду. Плоди старовинних сортів, можливо, не такі великі та яскраві, як комерційні, які незалежно від сезону прикрашають полиці супермаркетів, проте мають неперевершений смак та аромат. Іноді такі яблука та груші ще можна знайти у селах та маленьких містах біля старих хат… До речі, плоди старовинних сортів можна побачити на картинах та у розписі порцеляни минулого століття. І це така краса! Про яблучний та грушевий декор у посуді у інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк, яка попереднього разу повідала про модний нині грибний дизайн на вітчизняній кераміці.

«Яблуко фігурує в біблійних сюжетах та міфології, у казках та легендах…»

— Яблуко — популярний символ у світовій культурі, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — З давніх часів воно символізує родючість, любов і жагу пізнання. Яблуко фігурує в біблійних сюжетах та міфології, у казках та легендах… Воно асоціюється з вічною молодістю та достатком. Груші теж не залишались поза увагою. У книзі «Природна історія» римський письменник Пліній Старший описує процес варіння груш із медом. Римляни дуже любили цей фрукт. А король Англії Генріх III так любив груші, що йому доставляли їх з інших країн.

ВІДЕО ДНЯ

В. Спиця, М. Терещук. Набір для компоту. Тернопільський ФЗ. 1990 - ті

Не обійшли увагою яблука та груші і українські фарфористи.

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М. Тимченко. Набор для компоту «Груші». Київський ЕКХЗ. 1970

В. Горолюк, Л. Ткачук. Набір для напоїв. Тернопільський ФЗ. 1990-ті

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— Який же посуд з цими дарами природи був найбільш популярний?

— Чайний сервіз «Побутовий» став однією із візитівок Полонського фарфорового заводу. Його випускали в 1970 — 1990 роках. Отож, можливо, у когось цей сервіз зберігся і є улюбленим.

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В. Овчаренко, А. Мойсеєва. Набір чайний «Побутовий». Полонський ФЗ. 1969

Для чаювання удвох фарфористом Миколою Козаком був створений набір «Зустріч». Цікавим малюнком, де яблука та груші викладені у вазу для фруктів, оздоблено чайники.

М. Козак. Набір чайний «Зустріч». Полонський ФЗ. 1975

Яблука присутні і в декорі чайника сервізу «Квіти та фрукти» Сергія Федяєва.

С. Федяєв. Чайник від чайного сервізу «Квіти та фрукти». Дружківський ФЗ. 1981

Сергій Федяєв працював не лише над створенням нових форм, але часто сам декорував свої твори ручним розписом, зробленим підглазурними барвниками. На його думку, підглазурний розпис солями напрочуд гарний, але примхливий. Результат залежить від багатьох чинників: технічного оснащення та особливостей технологічного процесу підприємства, сировини, що використовується, печі (зокрема, від того, чим вона опалюється), від температурного режиму.

«Щорічно Сумський фарфоровий завод випускав 11 — 12 мільйонів виробів»

— Вважається, що яблуко — символ здоров'я, відновлення життєвих сил, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Існує дуже цікава італійська казка про те, як бездітний вельможа мріяв про нащадків. Одного разу він зустрів на вулиці чарівника та розповів йому про свою мрію. Чарівник дав йому яблуко і порадив пригостити дружину, щоб вона змогла народити дитину. Вельможа так і зробив. А через дев’ять місяців народилося два хлопчики — у його дружини, що поласувала очищеним яблуком, та у служниці, що їла шкірку. У служниці син був рум'яний, як яблучна шкірка, а у дружини вельможі — блідий, як очищене яблуко.

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Європейська знать довго не володіла яблучним секретом, який інтуїтивно використовували селяни. Яким саме? Заможні люди, які дозволяли собі найкраще, довго не знали, що чимало корисних властивостей має саме шкірка яблука. А прості селяни, які власноруч вирощували яблуні і восени збирали з них плоди, навіть не знаючи про їхні корисні властивості, їли яблука зі шкіркою, і тому були здорові та рум'яні.

Ф. Туровський, Л. Монастирська. Кухлі «Дзвін», «Марта». Полонський ФЗ. 2001

Чарівними властивостями зазвичай яблука наділені у багатьох казках. От набір дитячого посуду, створений на Будянському фарфоровому заводі. Він казково гарний! Дитина, яка істиме з такого посуду, буде завжди цінувати красу.

Набір дитячого посуду. Будянський фаянсовий завод. 1970-ті

— Який же посуд, декорований яблуками, на вашу думку, найвишуканіший?

— Дивовижний за формою та розписом набір чайників було створено сумським скульптором Віталієм Шевченком (на фото у заголовку). Нерідко частиною оздоблення його посудних форм ставали пластичні елементи. Листочки дерева прикрашають носики та ручки витончених чайників. А груша навіть є на кришці.

— Дуже гарна робота!

— Сумський фарфоровий завод проіснував п’ятдесят років (1963−2013). Його спеціалізацією був випуск столового і чайно-кавового асортименту, предметів сервірування, подарункових наборів, кухлів, декоративних ваз і сувенірів. Щорічно завод випускав 11 — 12 мільйонів виробів. Віталій з дружиною Людмилою (теж художницею) приїхали до Сум наприкінці 1960-х, як тільки у місті з'явився порцеляновий завод, і працював там до 2013 року. Ним були створені сервізи, які випускалися протягом сорока років і весь цей час користувалися попитом у поціновувачів краси. Майже дві третини експонатів заводського музею та виробів серійного виробництва були розробками подружжя Шевченків. Деякі роботи зберігаються у Сумському художньому музеї.

Чайники у формі фруктів від набору «Фруктовий сад» Сумського фарфорового заводу

Саме про яблука, як метафору молодості та родючості, довголіття та безсмертя, і скульптурна композиція відомого скульптора-фарфориста Владислава Щербини «Збір яблук».

В. Щербина. Скульптура «Збір яблук". КЕКХЗ. 1970

Українські митці оспівували та оспівують красу й щедрість української природи. Посуд з яблучно-грушевим декором буде доречним для подачі багатьох страв. Адже яблука та груші використовують не лише для приготування десертів. Ними вміло доповнюють м’ясні страви, включають до салатів. Щодо яблучних та грушевих напоїв, то їх різновидів теж чимало. Це і соки, і компоти, і наливки… В Україні особливо цінується узвар. Його смак та аромат неповторний. У сезон яблук та груш намагайтесь ними ласувати побільше. Щойно зірвані з дерева вони особливо корисні та смачні.

Людмила Карпінська-Романюк: «Яблука та груші у декорі української порцеляни – це дуже гарно»

— А чи популярні яблука та груші в декорі посуду сучасних митців-фарфористів?

— Натхнена біблійною історією про Адама та Єви художниця Олена Нестерова створила розпис обідніх тарілок «Спокуса». Вони є в експозиції виставки, що зараз проходить в Будинку Митрополита Софійського архітектурного комплексу.

О. Нестерова. Тарілка з набору «Спокуса». Лубни. 2023

До речі, зпрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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