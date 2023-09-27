Незвичайний грушевий компот: справжня насолода в осінній день

Осінь — пора достатку дарів природи. Чи траплялося у вас, що груш чи яблук у будинку стільки, що неможливо все з'їсти? А довго зберігати багато сортів, як відомо, не можна. Тоді саме час зварити компот. Цей домашній напій особливо сподобається дітям та стане чудовою альтернативою магазинним сокам. Подавайте компот у гарній склянці чи келиху. Рецептом незвичайного грушевого компоту поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповідала, як приготувати овочеве рагу із зеленню.

— Цей компот дуже смачний та ароматний, — каже Ардія Діаманті. — За бажанням до нього можна додати й сушену грушу.

Грушевий компот з інжиром (з розрахунку на 3 літри) Груші середнього розміру — 7 штук Інжир — 7 штук Цукор (до смаку) Груші нарізати на кілька частин, видаливши серцевину. Залити водою, додати інжир і варити 20 хвилин після закипання (для яскравішого насиченого смаку). За бажанням можна додати цукор, але й без нього компот вийде смачним, якщо фрукти досить солодкі. Охолодити. Та смачного!

Фрукти з компоту можна використовувати для приготування десертів — наприклад, доповнити ними йогурт чи морозиво.

До речі, з груш можна приготувати ще й оригінальну заправку для салату чи ароматний лимонад.

Фото з альбому Ардії Діаманті

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