Домашній узвар до Різдва: набагато смачніший і корисніший за компот — гості будуть у захваті
Узвар — традиційний напій українців узимку, який готується на основі сухофруктів із додаванням меду, кориці та спецій. Він є обов'язковою складовою різдвяної куті.
Один із рецептів улюбленого напою дитинства розповіли на каналі Смачно+.
Що знадобиться:
- вода — 3 літри
- цукор — 100 г
- яблука сушені — 100 г
- кориця — 1 паличка
- бадьян — 1 зірочка
- журавлина заморожена — 300 г.
Спосіб приготування
Пробийте журавлину в блендері і протріть через сито. Закип'ятіть воду з цукром, корицею та бадяном.
Після вимкнення нагріву всипте туди яблука. Залишіть на 12 годин наполягати. Процідіть, додайте журавлинне пюре і перемішайте.
Втім, ви чудово можете обійтися і одними сухофруктами з медом, приготувавши узвар за старовинним рецептом з карпатського села.
Такий узвар чудово доповнить святкову випічку, наприклад, печиво у вигляді зірок зі спеціями.57
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