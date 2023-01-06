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Домашній узвар до Різдва: набагато смачніший і корисніший за компот — гості будуть у захваті

17:07 6 січня 2023
Узвар

Узвар — традиційний напій українців узимку, який готується на основі сухофруктів із додаванням меду, кориці та спецій. Він є обов'язковою складовою різдвяної куті.

Один із рецептів улюбленого напою дитинства розповіли на каналі Смачно+.

Що знадобиться:

  • вода — 3 літри
  • цукор — 100 г
  • яблука сушені — 100 г
  • кориця — 1 паличка
  • бадьян — 1 зірочка
  • журавлина заморожена — 300 г.

Спосіб приготування

Пробийте журавлину в блендері і протріть через сито. Закип'ятіть воду з цукром, корицею та бадяном.

Після вимкнення нагріву всипте туди яблука. Залишіть на 12 годин наполягати. Процідіть, додайте журавлинне пюре і перемішайте.

Втім, ви чудово можете обійтися і одними сухофруктами з медом, приготувавши узвар за старовинним рецептом з карпатського села.

Такий узвар чудово доповнить святкову випічку, наприклад, печиво у вигляді зірок зі спеціями.

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