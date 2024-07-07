У центрі Києва горів бізнес-центр (фото, відео)

У неділю, 7 липня, у бізнес-центрі, розташованому в центрі Києва, сталася пожежа.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Києві.

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«7 липня о 8:23 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Еспланадній. Сталось загорання в кабінеті на другому поверсі 11-поверхового бізнес-центру», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники намагаються дістатися до місця загоряння

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Як зазначають рятувальники, о 9:16 займання було ліквідовано на площі 30 кв. м.

Довелося вибити частину вікон

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«На свіже повітря вивели 10 осіб. На щастя, ніхто не постраждав. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці», — додали у ДСНС.

Зазначимо, що за останні дні у Києві вже сталося кілька пожеж. Так, увечері 6 липня в Солом'янському районі Києва в одній із квартир сталася пожежа. На місці працювали 54 рятувальники та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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Крім того, 4 липня в Києві сталася ще одна масштабна пожежа. На цей раз горіло складське приміщення в Оболонському районі столиці.

Фото ДСНС Києва

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