Масштабна пожежа в Києві: горів ринок на Борщагівці
У Києві спалахнула масштабна пожежа. Полум’я та чорний дим в небі помітили на столичній Борщагівці.
Відео з чималим задимленням публікували у соціальних мережах очевидці.
У столичній ДСНС повідомили, що вогонь спалахнув на шпалерному ринку.
«На місці працюють рятувальники. Пожежа виникла на шпалерному ринку — вулиця Зодчих, 58-а у Святошинському районі. Загорілося два кіоски на Борщагівському ринку. Пожежу ліквідовано на площі 50 квадратних метрів», — розповіли у ДСНС Києва.
Згодом ЗМІ написали, що причиною пожежі стало коротке замикання в магазині з речами.
За словами правоохоронців, про постраждалих інформації наразі не було.
Нагадаємо також про небезпечну пожежу, яка спалахнула в середині лютого в одній з гімназій Солом'янського району. На щастя, діти не постраждали.286
Читайте нас у Facebook