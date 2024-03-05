Масштабна пожежа в Києві: горів ринок на Борщагівці

У Києві спалахнула масштабна пожежа. Полум’я та чорний дим в небі помітили на столичній Борщагівці.

Відео з чималим задимленням публікували у соціальних мережах очевидці.

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У столичній ДСНС повідомили, що вогонь спалахнув на шпалерному ринку.

«На місці працюють рятувальники. Пожежа виникла на шпалерному ринку — вулиця Зодчих, 58-а у Святошинському районі. Загорілося два кіоски на Борщагівському ринку. Пожежу ліквідовано на площі 50 квадратних метрів», — розповіли у ДСНС Києва.

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Згодом ЗМІ написали, що причиною пожежі стало коротке замикання в магазині з речами.

Вірогідний епіцентр загоряння

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Магазин повністю вигорів

За словами правоохоронців, про постраждалих інформації наразі не було.

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Нагадаємо також про небезпечну пожежу, яка спалахнула в середині лютого в одній з гімназій Солом'янського району. На щастя, діти не постраждали.

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