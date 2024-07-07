Красуня Магучих побила світовий рекорд 37-річної давнини і стала чемпіонкою етапу «Діамантової ліги» у Парижі (фото, відео)

У неділю, 7 липня, у Парижі відбувся етап престижної легкоатлетичної «Діамантової ліги», суперфінал якої минулого сезону виграла стрибунка у висоту Ярослава Магучих.

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Блискуче виступила новоспечена чемпіонка Європи й у столиці Франції. Пропустивши три стартові висоти, 22-річна красуня з Дніпра з першої спроби взяла 192 см, з другої — 195 см і знову з першої — 198 см. На рубежі 201 см Ярослава боролася з віцечемпіонкою Олімпійських ігор Ніколою Оліслагерс з Австралії та володаркою «срібла» європейської першості Ангеліною Томіч із Сербії. Українка та австралійка взяли гросмейстерський бар'єр у другому стрибку, а балканка запорола всі три спроби та задовольнилась «бронзою» Парижа. У вирішальній дуелі українки та представниці Зеленого континенту Магучих стрибнула з другої спроби на 203 см, а Оліслагерс свій особистий рекорд повторити не змогла. Ярослава Магучих — чемпіонка етапу «Діамантової ліги» в Парижі!

Та, як з'ясувалося, це ще були квіточки. Ягідки почалися, коли українка залишилася у секторі сама. Спояатку Магучих перевершила власне досягнення (207 см), а потім здійснила, здавалося, неможливе — стрибнула на 2 метри 10 сантиметрів і побила світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової, встановлений ще у 1987 році. Браво, Ярославо!

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Ще одна українка, бронзова призерка ЧЄ-2024 Ірина Геращенко з результатом 195 см посіла в столиці Франції 7-е місце, поступившись за спробами чотирьом (!) суперницям, а Катерина Табашник не змогла взяти початкову висоту 179 см і фінішувала останнью, 14-ю.

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Додамо, що бронзовий призер чемпіонату Європи-2024 23-річний Михайло Кохан із Дніпра за підсумками останньої спроби (75,13 м) вирвав у Парижі в угорця Бенце Галаша «бронзу» у метанні молота.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дві українські стрибуни піднялися на п'єдестал пошани за підсумками етапу «Діамантової ліги» у Стокгольмі.

Фото diamondleague.com

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