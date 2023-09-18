Чарівна Магучих із рекордом сезону виграла суперфінал «Діамантової ліги»: відео переможного стрибка

В американському Юджині завершився суперфінал найпрестижніших комерційних змагань — «Діамантової ліги», який через хворобу змушена була пропустити наша стрибунча у довжину Марина Бех-Романчук.

Як і рік тому у швейцарському Цюриху, не виявилося рівних у секторі для стрибків у висоту українській красуні Ярославі Магучих. Щоправда, цього разу нашій 21-річній співвітчизниці, яка виступала із яскравою жовто-синьою брошкою у вигляді карти України, довелося неабияк постаратися, щоб завоювати «золото» та 30 тисяч доларів призових. До висоти 2,03 м, що є найкращим результатом сезону, українка дійшла разом із австралійкою Ніколою Оліслагерс. Ярославі планка підкорилася з другої спроби, її суперниці — з третьої. Потім обидві спортсменки зазіхнули на висоту 2,05 м, але всі три спроби виявилися невдалими.

Третьою в секторі з результатом 1,95 м стала сербка Ангеліна Топіч. А ось ще дві наші співвітчизниці до подіуму не дострибнули — Юлія Левченко з результатом 1,91 м стала п'ятою, а Ірина Геращенко посіла у фіналі останнє, сьоме місце (1,87 м).

Стрибки у висоту (жінки)

Додамо, що у чоловіків у стрибках у висоту Андрій Проценко став п'ятим із результатом 2,20 м, а в бігу на 400 метрів з бар'єрами українки прийшли до фінішу останніми — Ганна Рижикова восьмою (54,98 сек), а Вікторія Ткачук дев'ятою (55,48 сек).

Стрибки у висоту (чоловіки)

Біг на 400 метрів із бар'єрами (жінки)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих нагороджена орденом княгині Ольги ІІ ступеня.

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