Українка Магучих стрибнула вище, ніж на два метри і стала чемпіонкою Європи у Римі (відео)

Чарівна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих, яка стала навесні віцечемпіонкою світу в приміщеннях, повторила успіх Мюнхена-2022 і здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Римі.

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22-річна спортсменка з Дніпра взяла з першої спроби висоти 190, 195, 197 і 199 см, а з другої 201 см і випередила у підсумковому протоколі 18-річну сербку Ангеліну Топіч, яка взяла з третьої спроби 197 см і не змогла підкорити планку 201 см.

Ще одна українка — 29-річна киянка Ірина Геращенко із результатом 195 см посіла у фіналі третє місце та взяла «бронзу». На жаль, Юлія Левченко та Юлія Чумаченко до вирішальної стадії змагань не пробилися.

Яролава Магучих та Ірина Геращенко після успіху в Римі

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Зазначимо, що раніше бронзову медаль європейської першості у спортивній ходьбі на 20 км Україні принесла Ольга Оляновська, а у неділю, 9 червня, Михайло Кохан взяв «бронзу» у метанні молота.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих виборола «золото» на етапі «Діамантової ліги» у Стокгольмі.

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Фото АР

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