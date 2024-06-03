Українка Магучих виборола «золото» «Діамантової ліги» у Стокгольмі: відео переможного стрибка

Дві українські стрибунки у висоту піднялися на п'єдестал пошани за підсумками етапу «Діамантової ліги» у Стокгольмі. Ярослава Магучих із Дніпра, яка потрапила до престижного списку Forbes, здобула «золото», а киянка Ірина Геращенко взяла «бронзу».

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Віцечемпіонка світу-2024 Магучих стала єдиною з дев'яти учасниць змагань, хто взяв висоту 200 см. Вже у статусі чемпіонки Ярослава намагалася підкорити 203 см, але після двох невдалих спроб покинула сектор.

Що ж до Геращенко, то їй, як і знаменитій австралійці Ніколі Оліслагерс, підкорилася висота 194 см, але українка виявилася у підсумковому протоколі вище за суперницю завдяки додатковим показникам. Щоправда, з цієї ж причини Ірина поступилася «сріблом» німкені Імке Оннен.

На жаль, ще одна українська стрибунка Юлія Левченко змогла взяти у столиці Швеції лише початкову висоту 182 см та посіла лише дев'яте місце.



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чарівна Ярослава Магучих оголосила про заручини.

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