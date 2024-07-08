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Стиль життя

Квітучі дерева та кущі впливають на ціну нерухомості: краса приваблює клієнтів

21:34 12 липня 2024
троянди

Закордонні рієлтори стверджують, що показувати особняки для продажу потенційним клієнтам краще з травня по вересень. І ось у чому річ. Квітучі дерева та кущі можуть вплинути на ціну нерухомості. Зрозуміло, підвищити її. Красива природа — як кадр для картини. Будинок, оточений квітучими трояндами чи гортензіями, має розкішний та привабливий вигляд. У такому багато хто мріє жити. Той самий маєток в зимовий період або в період міжсезоння на тлі дерев без листя виглядає, погодьтеся, набагато прозаїчніше.

До речі, досвідчені європейські рієлтори досить точно визначають вартість кожного дерева на ділянці. Іноді старе розкішне дерево може суттєво вплинути на вартість продажу. Це може бути, наприклад, дуб чи сосна. Якщо у вас у саду ростуть плодові дерева, бажано знати сорт груш, айви чи персика. Він може виявитись рідкісним — і це теж може вплинути на ціну об'єкта.

І навіть якщо ви зараз нічого не продаєте та не купуєте, знати це не завадить. Краса завжди знайде своїх поціновувачів.

А щоб, наприклад, троянди біля будинку цвіли пишно, варто знати про важливий нюанс догляду за цими квітами.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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