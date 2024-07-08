Квітучі дерева та кущі впливають на ціну нерухомості: краса приваблює клієнтів

Закордонні рієлтори стверджують, що показувати особняки для продажу потенційним клієнтам краще з травня по вересень. І ось у чому річ. Квітучі дерева та кущі можуть вплинути на ціну нерухомості. Зрозуміло, підвищити її. Красива природа — як кадр для картини. Будинок, оточений квітучими трояндами чи гортензіями, має розкішний та привабливий вигляд. У такому багато хто мріє жити. Той самий маєток в зимовий період або в період міжсезоння на тлі дерев без листя виглядає, погодьтеся, набагато прозаїчніше.

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До речі, досвідчені європейські рієлтори досить точно визначають вартість кожного дерева на ділянці. Іноді старе розкішне дерево може суттєво вплинути на вартість продажу. Це може бути, наприклад, дуб чи сосна. Якщо у вас у саду ростуть плодові дерева, бажано знати сорт груш, айви чи персика. Він може виявитись рідкісним — і це теж може вплинути на ціну об'єкта.

І навіть якщо ви зараз нічого не продаєте та не купуєте, знати це не завадить. Краса завжди знайде своїх поціновувачів.

А щоб, наприклад, троянди біля будинку цвіли пишно, варто знати про важливий нюанс догляду за цими квітами.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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