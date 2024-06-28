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Почастуйте троянду аспірином: ефективний спосіб позбавити королеву саду від іржі та борошнистої роси

12:22 28 червня 2024
Садові троянди

Садові троянди — справжні королеви, які не не лише не переносять сусідства з деякими рослинами, але й вимагають посиленого догляду.

Наприклад, власник саду має подбати про захист квітів від іржі, плямистості і борошнистої роси.

Як стверджують автори популярного Telegram-каналу «Моя дача. Сад і город», тут на допомогу прийде засіб, виготовлений власноруч.

Його складники:

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  • 1 ст. ложка соди;
  • 1 ч. ложка засобу для миття посуду;
  • 1 столова ложка рослинної олії;
  • 1 таблетка аспірину;
  • 1 л води.

Спосіб приготування.

Розчиніть аспірин в невеликій кількості води, додайте інші інгредієнти.

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Отриманим розчином обприскуйте троянди кожні 7−10 днів.

Нагадаємо, що позбутись хвороб рослин можна за допомогою ботанічного інсектициду — олії німу (нім — листяне дерево родини мелієвих, олія з його плодів має властивості потужного натурального пестициду та інсектіциду, сильного природного антисептику — Авт.).

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