Почастуйте троянду аспірином: ефективний спосіб позбавити королеву саду від іржі та борошнистої роси
Садові троянди — справжні королеви, які не не лише не переносять сусідства з деякими рослинами, але й вимагають посиленого догляду.
Наприклад, власник саду має подбати про захист квітів від іржі, плямистості і борошнистої роси.
Як стверджують автори популярного Telegram-каналу «Моя дача. Сад і город», тут на допомогу прийде засіб, виготовлений власноруч.
Його складники:
- 1 ст. ложка соди;
- 1 ч. ложка засобу для миття посуду;
- 1 столова ложка рослинної олії;
- 1 таблетка аспірину;
- 1 л води.
Спосіб приготування.
Розчиніть аспірин в невеликій кількості води, додайте інші інгредієнти.
Отриманим розчином обприскуйте троянди кожні 7−10 днів.
Нагадаємо, що позбутись хвороб рослин можна за допомогою ботанічного інсектициду — олії німу (нім — листяне дерево родини мелієвих, олія з його плодів має властивості потужного натурального пестициду та інсектіциду, сильного природного антисептику — Авт.).
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