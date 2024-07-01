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Зацвітуть у 2 рази сильніше: експерт нагадав про важливий нюанс догляду за трояндами

18:51 1 липня 2024
рози

Щоб королева саду троянда радувала око протягом всього сезону й до перших морозів, її потрібно вчасно обрізати.

Правил такої обрізки всього декілька, зазначив садівник на Youtube-каналі «Корисне TV».

Саме обрізати троянди потрібно тоді, коли вони почали квітнути. І це не тільки про красиві букети для жінок.

По-перше, слід видаляти квітки, які вже посохли. У сухих квітів починає дозрівати насіння. Тоді рослина має розподіляти поживні речовини не тільки серед бутонів та квітів, які тільки набрали цвіт, а й враховувати так зване майбутнє потомство.

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Крім того, кущ не буде викидати нові пагони, бо він заклав кількість квіток, котра йому потрібна для потомства, на нових в нього не вистачить сили. Тому квітки, які вже зів'яли, потрібно зрізати.

Зрізання провокує нарощування нових пагонів з міжвузля та збільшення розміру куща. Зрізання квітів для букетів теж сприяє розвитку нових пагонів та зміцненню троянд, зауважив садівник.

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Крім того, впродовж всього літа троянди потрібно підгодовувати почергово мінеральними та органічними добривами. Після першого цвітіння (приблизно кінець червня — початок липня) давати комплексне мінеральне добриво, в якому мінімум азоту, але більше фосфору і калію.

Також на «Корисне TV» аграрій розповів, чому скручується листя у томатів та як з цим боротися.

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