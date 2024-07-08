Озлоблені і злопам’ятні: кому зі знаків Зодіака не варто довіряти

Після переліку найтонших натур за знаками Зодіака астрологи назвали і тих, то є найбільш злостивими і злопам’ятними серед сусідів по зодіакальному колу. Звичайно, з правила можуть бути і виключення, проте ті, хто знайомий з переліченими «зодіаками», схильні погодитися з висновками авторів переліку.

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Рак

На думку астрологів, найбільшою проблемою Раків є ревнощі. Раки майже не вміють довіряти партнерам, тому часто виступають призвідниками сварок та скандалів через власні ж забобони. Саме через любов до з'ясування стосунків на публіці здається, що Рак — найзліший знак зодіаку, але це не так. Агресивність народжених під цим сузір'ям є лише захисником від нападків оточуючих, адже найкращий захист — це напад, вважають вони.

Водолій

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З одного боку, люди, народжені під цим знаком зодіаку, товариські та веселі, і часто стають лідерами у дружніх компаніях. А з іншого — Водолії здатні по-справжньому розсердитися. Такий Водолій не терпітиме і вичікуватиме слушного моменту, щоб висловити все, що в нього на думці. Він буде прямолінійним і просто в обличчя розповість кривднику, хто саме винен у конфлікті.

Овен

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Покровителем Овнів є войовничий Марс, і саме він наділяє носіїв цього знаку Зодіаку запальним характером, нездатністю «охолоджувати» голову та звичкою рубати з плеча". Ці люди можуть бути злопам'ятними, якщо їх зачепити за живе. І в таких поодиноких випадках навіть компанейський і трохи добродушний Овен може захотіти помститися. Пам’ятайте, цей знак зодіаку — егоїст за природою, він рідко думає про почуття інших, адже ставить себе в основу Всесвіту.

Телець

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Хоча Тельці і є сибаритами, вони запросто можуть озлобитися на цілий світ. Кожен представник цього знаку зодіаку вважає, що тільки він гідний найкращого. Вони часто можуть зривати спільні плани просто, аби насолити партнерам. Або ж робити так, щоб усі підлаштовувалися під них.

Скорпіон

Найнебезпечніший знак зодіаку, який ще й злостивий. Представники цього знаку Зодіаку часто відрізняються складним характером, вимогливістю та мстивістю. Зокрема чоловіки-Скорпіони найчастіше стають женоненависниками, ревнивцями та зрадниками. У більшості цей знак зодіаку асоціюється з агресією та наполегливістю.

Також нагадаємо, що вже до кінця липня у багатьох знаків зодіаку мають з’явитися шанси поліпшити своє матеріальне становище.

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