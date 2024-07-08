Невиправні песимісти: три знаки зодіаку, які звикли бачити у всьому лише погане

Знак зодіаку дуже впливає на особистість — деякі дивляться на світ через рожеві окуляри, а інші — народжуються песимістами. За словами астрологів, схильні бачити лише погане в житті Раки, Терези та Водолії, пише Uaportal.

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Рак

Раки за своєю природою дуже чутливі. Достатньо однієї непомітної деталі, щоб зіпсувати їм настрій на весь день, що залишився. Саме тому людей, народжених під цим знаком зодіаку, найчастіше вважають найбільшими песимістами. Їхня схильність до занепокоєння змушує часто сумувати.

Терези

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Терези в будь-якій ситуації відразу налаштовують себе на найгірший варіант розвитку подій. Вони вважають за краще приємно дивуватися, ніж гірко розчаровуватися, тому в очах багатьох людей виглядають незвичайними песимістами. Насправді Терези чутливі, тому намагаються таким чином захистити себе від неприємних ситуацій. З боку холодний розрахунок різних ситуацій може сприйматися як скигління.

Водолій

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Люди, народжені під цим знаком зодіаку, мають виняткову емпатію. Ось чому вони часто дивляться на світ та міжособистісні стосунки песимістично. До багатьох ситуацій вони підходять консервативно через страх постраждати, що деяким може здатися песимістичним підходом до життя. Не можна заперечувати, що ця риса завдає Водоліям трохи клопоту, але в той же час робить їх справді особливими.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали п'ять найревнивіших знаків зодіаку та розповіли, серед яких знаків найбільше хороших чоловіків.

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