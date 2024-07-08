40.47 / 41.01 43.77 / 44.50
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Невиправні песимісти: три знаки зодіаку, які звикли бачити у всьому лише погане

19:05 8 липня 2024
Невиправні песимісти

Знак зодіаку дуже впливає на особистість — деякі дивляться на світ через рожеві окуляри, а інші — народжуються песимістами. За словами астрологів, схильні бачити лише погане в житті Раки, Терези та Водолії, пише Uaportal.

Рак

Раки за своєю природою дуже чутливі. Достатньо однієї непомітної деталі, щоб зіпсувати їм настрій на весь день, що залишився. Саме тому людей, народжених під цим знаком зодіаку, найчастіше вважають найбільшими песимістами. Їхня схильність до занепокоєння змушує часто сумувати.

Терези

РЕКЛАМА

Терези в будь-якій ситуації відразу налаштовують себе на найгірший варіант розвитку подій. Вони вважають за краще приємно дивуватися, ніж гірко розчаровуватися, тому в очах багатьох людей виглядають незвичайними песимістами. Насправді Терези чутливі, тому намагаються таким чином захистити себе від неприємних ситуацій. З боку холодний розрахунок різних ситуацій може сприйматися як скигління.

Водолій

РЕКЛАМА

Люди, народжені під цим знаком зодіаку, мають виняткову емпатію. Ось чому вони часто дивляться на світ та міжособистісні стосунки песимістично. До багатьох ситуацій вони підходять консервативно через страх постраждати, що деяким може здатися песимістичним підходом до життя. Не можна заперечувати, що ця риса завдає Водоліям трохи клопоту, але в той же час робить їх справді особливими.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали п'ять найревнивіших знаків зодіаку та розповіли, серед яких знаків найбільше хороших чоловіків.

РЕКЛАМА

244

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Астрологічний годинник

Золота середина: які знаки зодіаку в липні зловлять успіх за хвіст

Приготування закуски

Закуска з баклажанів «М'яса не треба»: маріупольський рецепт Ольги Матвій

дівчина

Отримають лаври переможця: які знаки зодіаку досягнуть нових горизонтів через три дні

кутаби

Найніжніші кутаби зі смачною начинкою: ідеальний рецепт сніданку чи вечері

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту