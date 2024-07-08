Дворазова чемпіонка Вімблдону, яку ледь не вбили, народила первістка (фото)

Знаменита чеська тенісистка, дворазова чемпіонка Вімблдону 34-річна Петра Квітова, яка в новорічну ніч оголосила про свою вагітність, народила первістка, повідомляє blesk.cz.

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«Петер. 7.7. 2024», — коротко написала в Instagram Петра Квітова під фотографією, на якій тримає за руку сина.

«Вімблдон, дитинко!» — відреагував на новину офіційний обліковий запис WTA у соцмережі Х.

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Нагадаємо, що колишня друга ракетка світу Квітова, яка у 2016 році ледь не розпрощалася з життям після нападу грабіжника, влітку 2023-го вийшла заміж за свого тренера Іржі Ванека (він старший за спортсменку на 12 років).

До речі, Петра Квітова за кар'єру виграла 31 титул WTA у одинарному розряді. Окрім двох тріумфів на Вімблдоні (2011-го та 2014-го), чешка виборола «бронзу» Олімпійських ігор-2016 у Ріо, а також стала шестиразовою чемпіонкою Кубка федерації у складі збірної Чехії.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Борис Беккер після виходу з в'язниці побрався з красунею, яка молодша за нього на 23 роки.

Фото Instagram

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