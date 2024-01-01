Дворазова чемпіонка Вімблдону в новорічну ніч оголосила про вагітність (фото)

Уславлена чеська тенісистка, дворазова чемпіонка Вімблдону Петра Квітова, яка влітку 2023-го вийшла заміж за свого тренера Іржі Ванека (він старший за спортсменку на 12 років), відразу після настання Нового року повідомила про свою вагітність.

ВІДЕО ДНЯ

«У перший день 2024-го я хочу привітати вас з Новим роком і поділитися радісною новиною про те, що цього літа у нас з Іржі з'явиться малюк!» — написала в соцмережі 33-річна Петра Квітова.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що Квітова, яка у 2016 році ледь не розпрощалася із життям після нападу грабіжника, за кар'єру виграла 31 титул WTA в одинарному розряді. Окрім двох тріумфів на Вімблдоні, чешка виборола «бронзу» Олімпійських ігор-2016 у Ріо, а також стала шестиразовою чемпіонкою Кубка федерації у складі збірної Чехії. Колишня друга ракетка світу посідає п'яте місце у списку тенісисток, які заробили найбільшу кількість призових (37,2 млн доларів).

До речі, у квітні 2023-го Петра Квітова, відповідаючи на запитання про рішення Вімблдону допустити до участі російських та білоруських гравців, заявила, що більше переживає за українців та українських гравців, а росіян та білорусів не можна допускати до участі в Олімпійських іграх у Парижі.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарна тенісистка Серена Вільямс вдруге стала мамою.

Фото X, Instagram

РЕКЛАМА

45

Читайте нас у Facebook та Instagram