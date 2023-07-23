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Дворазова чемпіонка Вімблдону вийшла заміж: хто обранець титулованої тенісистки (фото)

18:31 23 липня 2023
Петра Квітова та Іржі Ванек

33-річна титулована чеська тенісистка Петра Квітова, яка ледь не розпрощалася з життям після нападу грабіжника, отримала сімейне щастя.

Дворазова чемпіонка Вімблдону, а також ще 25 титулів в одиночному розряді вийшла заміж за свого тренера Іржі Ванека, старшого за Петру на 12 років. Спортсменка опублікувала одне фото з весілля, лаконічно додавши лише його дату — 22.07.2023.

Саме торжество відбулося в розкішному маєтку неподалік Праги. Молодята вирішили не влаштовувати пишних свят, запросивши лише обмежену кількість людей. Щоправда, не обійшлося без колег Квітової по цеху — однією з наближених виявилася давня подруга нареченої Барбара Стрикова.

Зазначимо, що для чоловіка це вже другий шлюб — від першого з колишньою тенісисткою Маркетою Кохтою Іржі має двох синів. У 2020 році Ванек розлучився з дружиною, і саме тоді почав зустрічатися з Петрою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська чемпіонка з тенісу Моніка Пуїг вийшла заміж у «дзеркальну» дату.

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