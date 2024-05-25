39.90 / 40.42 43.25 / 43.92
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Борис Беккер після виходу з в'язниці побрався з красунею, яка молодша за нього на 23 роки (фото)

15:51 25 травня 2024
Борис Беккер із нареченою

Легендарний німецький тенісист 56-річний Борис Беккер, який відсидів вісім місяців у британській в'язниці у справі про банкрутство, оголосив про заручини зі своєю подругою Ліліан де Карвальо Монтейру, котра молодша за нього на 23 роки, повідомляє «Більд».

Пара, яка живе в Мілані, з'явилася разом на кінофестивалі у Каннах на прем'єрі документального фільму «Nasty — більше, ніж просто теніс», що оповідає про життя знаменитого румунського тенісиста, друга Беккера Іліє Nasty Настасе. При цьому на руці Ліліан красувалася обручка.

Зазначимо, що Борис та уродженка Рима Ліліан разом із 2020 року. Дату майбутнього весілля вони старанно приховують.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що Борис Беккер — олімпійський чемпіон 1992 року в парному розряді, дворазовий переможець Кубка Девіса і наймолодший чемпіон в історії Вімблдону (17 років). 2003 року громадянин Німеччини, який з 2012-го проживав у Лондоні, був включений до Міжнародної зали тенісної слави.

Легенда тенісу вже був двічі одружений — з 1993 по 2001 рік на Барбарі Беккер (зараз їй 57 років), а з 2009 по 2018-й на Ліллі Беккер (47).

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Борис Беккер розповів про жахіття перебування в британській в'язниці.

Фото Instagram

РЕКЛАМА

265

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На грядці з огірками

Від такого підживлення огірки швидко підуть у ріст: дієві поради від авторів каналу «Дім та присадибна ділянка»

суперпідживлення помідорів

Помідори будуть великими і не хворітимуть: рецепт суперпідживлення для томатів

Обстріл

Російські терористи вдарили по будівельному гіпермаркету у спальному районі Харкова: є жертви (фото, відео)

Зірка на небі

Тельці опиняться в центрі уваги, Терезам варто зайнятися своїми фінансами, а на Скорпіонів чекає важливе знайомство: гороскоп на суботу, 25 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту