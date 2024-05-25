Борис Беккер після виходу з в'язниці побрався з красунею, яка молодша за нього на 23 роки (фото)

Легендарний німецький тенісист 56-річний Борис Беккер, який відсидів вісім місяців у британській в'язниці у справі про банкрутство, оголосив про заручини зі своєю подругою Ліліан де Карвальо Монтейру, котра молодша за нього на 23 роки, повідомляє «Більд».

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Пара, яка живе в Мілані, з'явилася разом на кінофестивалі у Каннах на прем'єрі документального фільму «Nasty — більше, ніж просто теніс», що оповідає про життя знаменитого румунського тенісиста, друга Беккера Іліє Nasty Настасе. При цьому на руці Ліліан красувалася обручка.

Зазначимо, що Борис та уродженка Рима Ліліан разом із 2020 року. Дату майбутнього весілля вони старанно приховують.

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Нагадаємо, що Борис Беккер — олімпійський чемпіон 1992 року в парному розряді, дворазовий переможець Кубка Девіса і наймолодший чемпіон в історії Вімблдону (17 років). 2003 року громадянин Німеччини, який з 2012-го проживав у Лондоні, був включений до Міжнародної зали тенісної слави.

Легенда тенісу вже був двічі одружений — з 1993 по 2001 рік на Барбарі Беккер (зараз їй 57 років), а з 2009 по 2018-й на Ліллі Беккер (47).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Борис Беккер розповів про жахіття перебування в британській в'язниці.

Фото Instagram

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