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Спорт

Ексворотар збірної росії Філімонов, який пропустив легендарний гол від Шевченка, одружився у 50 років (фото, відео)

10:07 9 липня 2024
Олександр Філімонов

Знаменитий ексворотар московського «Спартака», київського «Динамо» та збірної росії Олександр Філімонов, який пропустив чверть століття тому легендарний гол від Андрія Шевченка, зіграв весілля у Москві в 50 років.

Про це сам голкіпер повідомив у соцмережах, розмістивши фотографії з урочистостей.

«Одружений і щасливий!» — написав Олександр Філімонов у підписі до знімків, додавши хештеги #весілля, #філімонови.

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Дружиною Філімонова стала Олександра Онисовець, яка на своїй сторінці в соцмережі сама себе описує так: «Керівник із внутрішніх комунікацій та корпоративної культури. Організатор заходів. Ведучий, кореспондент. Крос-континентальний плавець».

Зазначимо, що для шестиразового чемпіона росії Філімонова це вже третій шлюб. У листопаді 2021 року він розповів, що після розлучення з другою дружиною все залишилося у неї — і квартира, і машина.

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Відео гола Андрія Шевченка у ворота Олександра Філімонова у матчі росія — Україна в 1999 році

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний одноклубник Шевченко одружився з красунею-моделлю, яка народила йому двох дітей.

Фото Instagram

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