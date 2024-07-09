Ексворотар збірної росії Філімонов, який пропустив легендарний гол від Шевченка, одружився у 50 років (фото, відео)

Знаменитий ексворотар московського «Спартака», київського «Динамо» та збірної росії Олександр Філімонов, який пропустив чверть століття тому легендарний гол від Андрія Шевченка, зіграв весілля у Москві в 50 років.

ВІДЕО ДНЯ

Про це сам голкіпер повідомив у соцмережах, розмістивши фотографії з урочистостей.

«Одружений і щасливий!» — написав Олександр Філімонов у підписі до знімків, додавши хештеги #весілля, #філімонови.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дружиною Філімонова стала Олександра Онисовець, яка на своїй сторінці в соцмережі сама себе описує так: «Керівник із внутрішніх комунікацій та корпоративної культури. Організатор заходів. Ведучий, кореспондент. Крос-континентальний плавець».

Зазначимо, що для шестиразового чемпіона росії Філімонова це вже третій шлюб. У листопаді 2021 року він розповів, що після розлучення з другою дружиною все залишилося у неї — і квартира, і машина.

РЕКЛАМА

Відео гола Андрія Шевченка у ворота Олександра Філімонова у матчі росія — Україна в 1999 році

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний одноклубник Шевченко одружився з красунею-моделлю, яка народила йому двох дітей.

Фото Instagram

234

Читайте нас у Facebook