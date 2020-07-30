«Подорвался на мине»: экс-вратарю сборной России вспомнили дикий ляп в матче с Украиной (видео)

Известный российский комментатор Василий Уткин, назвавший аннексию Крыма в 2014-м «нечестным шагом по отношению к Украине, но, по сути, справедливым», вспомнил эпическую ошибку голкипера сборной России Александра Филимонова в матче с Украиной (1:1) в отборе к Евро-2000.

«Те, кто видел поражение (на самом деле, матч завершился вничью 1:1. — Авт.) сборной России в матче с Украиной, с голом, когда Филимонов, как будто по дороге в сортир у себя в квартире на мине подорвался, никто никогда этого не забудет», — отметил журналист в эфире авторской программы «Футбольный клуб» в Youtube.

Александр Филимонов через секунду после роковой ошибки

Напомним, Россия выигрывала по ходу встречи в Москве со счетом 1:0. Шли уже последние минуты, и арбитр назначил штрафной удар на левом фланге у боковой линии. За его исполнение взялся Шевченко и, вместо ожидаемого навеса, решил пробить — в итоге, мяч опустился за шиворот Филимонову, который, пытаясь спасти команду, лишь забросил его себе в ворота.

В итоге россияне «пролетели» мимо Евро-2000, а Украина вышла в плей-офф, где по сумме двух матчей уступила Словении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный вратарь Александр Шовковский назвал свою ошибку в матче со Словенией в 1999-м самым большим ляпом в карьере.

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