Готували заворушення у Києві після Дня Конституції: СБУ затримала групу провокаторів

Служба безпеки під час перевірки рівня контрдиверсійного захисту державних об’єктів викрила групу громадських «активістів», які готували низку провокацій у Києві 30 червня цього року.

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За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.

Під виглядом проведення так званого «віче» зловмисники планували оголосити про «усунення від влади» чинного військово-політичного керівництва України.

Вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу, повідомили у спецслужбі.

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«Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати „втемну“ — не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій», — йдеться у повідомленні.

Інформацію про «заворушення» в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь рф.

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Для цього головний організатор залучив до «акції» представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів.

Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи.

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Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявлено зброю та боєприпаси, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи з доказами злочинних дій.

Затриманих відправили у СІЗО. Їм повідомили про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше СБУ у чотирьох областях України, у тому числі і в Київській, викрила мережу ділків, які торгували зброєю.

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