«Дмитро готувався долучитися до війська, в Оксани залишилось двоє дітей»: що відомо про жертв ракетного удару по Кривому Рогу

Кривий Ріг уранці 8 липня зазнав масованої ракетної атаки. Внаслідок обстрілу окупантів загинули 10 людей, ще 47 дістали поранення. Одне з влучань прийшлось по адміністративній будівлі ПАТ «Північний ГЗК». «Високоточні» росіяни вбили 10 криворіжців — 5 жінок та 5 чоловіків. Одна жінка, яка раніше вважалася загиблою, жива, і її відвезли до лікарні.

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Одним із тих, кого вбила ворожа ракета, став Дмитро Пахолюк, інженер «Північного ГЗК» «Метінвесту».

«Декілька років тому Дмитро змінив форму поліцейського на діловий костюм та приступив до роботи на промисловому підприємстві. Колеги патрульні кажуть: «Він був справжнім взірцем…», повідомляє видання «На часі: Кривий Ріг».

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Відомо, що під час повномасштабного вторгнення Дмитро займався волонтерською діяльністю. Крім того, неодноразово ставав донором крові. Готувався долучитися до війська.

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«Він був люблячим татом для донечки Варвари та коханим чоловіком для дружини Ірини», — додають колеги.

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Під час ракетного удару по Кривому Рогу загинула й Оксана Довбня-Остапенко. Жінка була співробітницею Центру соціальних сервісів та інфраструктури «Метінвест Бізнес-Сервіс», пише «Свої. Новини Кривого Рогу».

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«Рідненька…В мене в голові не вкладається, що ти вже не з нами… Ти ж сама щира та добра людина, завжди перша летіла комусь на допомогу, а про свої негаразди розповідала тільки жартома і завжди казала: „Ну, нічого. Все буде добре…“ Чому нас покидають найкращі люди…» — написала подруга вбитої.

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Оксані було всього 43 роки. Без матері лишилися двоє дітей.

Станом на 9 липня в криворізьких лікарнях досі залишається 28 постраждалих, з них 1 людина у вкрай важкому стані, 7 — важкі, ще 18 — середні, стан ще двох — задовільний.

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Нагадаємо, 9 липня у Києві та Кривому Розі День жалоби.

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