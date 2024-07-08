Вівторок, 9 липня, оголошено траурними днями у Києві та Кривому Розі

В Києві та Кривому Розі 9 липня оголошено Днями жалоби через терористичну атаку росії по цих містах.

«Міська влада оголошує 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою росії на цивільні обʼєкти Києва. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Звертаємося до телеканалів та радіостанцій внести відповідні зміни до сітки мовлення. Розбір завалів у столиці триває. Попередньо в Києві загинули 20 людей. Майже 100 постраждали», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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В ДСНС України повідомили, що станом на 16:30 у трьох районах Києва досі триває ліквідація наслідків сьогоднішньої атаки — Дніпровському, Шевченківському та Солом’янському.

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«Внаслідок ворожої атаки по столиці 21 особа загинула, 65 постраждали, 7 людей врятовано. На місцях подій залучено 372 рятувальники та 69 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки», — йдеться у повідомленні.

Пізніше в ДСНС повідомили, що загинуло 22 особи, 72 людини постраждали.

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Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул також повідомив, що завтра у Кривому Розі оголошується День жалоби.

Як писали «ФАКТИ», 8 липня під час російської ракетної атаки на Кривий Ріг загинуло, як мінімум, 10 людей, десятки були поранені.

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