Як мінімум 10 загиблих і десятки поранених: Кривий Ріг оговтується після ракетної атаки росіян (відео)

Під час масованої ракетної атаки росіян, коли в столиці була пошкоджена будівля дитячої лікарні, в Кривому Розі було зафіксовано кілька влучань, у тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомив мер міста Олександр Вілкул, за попередніми даними, загинуло 10 містян, 31 — поранений, десять з постраждалих — у важкому стані.

«Триває ліквідація наслідків. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи», — додав він.

РЕКЛАМА

А очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство, пошкоджено СТО. Є поранені.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський повідомляв, що російські терористи використали понад 40 ракет різного типу під час денної атаки на Україну.

РЕКЛАМА

Фото ДСНС

РЕКЛАМА

52

Читайте нас у Facebook