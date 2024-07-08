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Як мінімум 10 загиблих і десятки поранених: Кривий Ріг оговтується після ракетної атаки росіян (відео)

12:07 8 липня 2024
Рятувальник

Під час масованої ракетної атаки росіян, коли в столиці була пошкоджена будівля дитячої лікарні, в Кривому Розі було зафіксовано кілька влучань, у тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства.

Як повідомив мер міста Олександр Вілкул, за попередніми даними, загинуло 10 містян, 31 — поранений, десять з постраждалих — у важкому стані.

«Триває ліквідація наслідків. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи», — додав він.

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А очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство, пошкоджено СТО. Є поранені.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський повідомляв, що російські терористи використали понад 40 ракет різного типу під час денної атаки на Україну.

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Фото ДСНС

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