Як мінімум 10 загиблих і десятки поранених: Кривий Ріг оговтується після ракетної атаки росіян (відео)
Під час масованої ракетної атаки росіян, коли в столиці була пошкоджена будівля дитячої лікарні, в Кривому Розі було зафіксовано кілька влучань, у тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства.
Як повідомив мер міста Олександр Вілкул, за попередніми даними, загинуло 10 містян, 31 — поранений, десять з постраждалих — у важкому стані.
«Триває ліквідація наслідків. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи», — додав він.
А очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство, пошкоджено СТО. Є поранені.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський повідомляв, що російські терористи використали понад 40 ракет різного типу під час денної атаки на Україну.
Фото ДСНС52
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