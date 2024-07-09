«Хіба це не сором?»: Оля Полякова стала на захист відомого композитора

Герой України, автор легендарних пісень «Сіла птаха», «Ой, летіли дикі гуси», «Кохана» 82-річний Ігор Поклад готується до видання своїх мемуарів. Гроші на друк він збирав серед своїх шанувальників і менш ніж за добу отримав 300 тисяч гривень.

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«Дякую за те, що ви памʼятаєте і співаєте мої пісні», — подякував всім Ігор Поклад.

Ігор Поклад подякував шанувальникам і артистам, які виконують його пісні

Відреагувала на цей збір і популярна співачка Оля Полякова, яка записала емоційне відеозвернення. Артистку обурило, що такі легендарні особистості мають просити гроші у людей.

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«Хіба це не сором? — закликала Оля. — Щоб людина подібного масштабу не могла за отримані роялті від своїх пісень видати книгу. Ну, як можна?! Коли вже буде вирішена проблема з авторськими правами та винагородами. Та і взагалі, чому друкувати має автор рівня Ігоря Поклада. Де всі книжкові продюсери, грантожери, які піклуються про українську культуру, пісню. Та ви повинні бігати за цими мемуарами і пропонувати величезні гроші…

Його твори слухають мільйони людей, музика звучить у фільмах, серіалах. Це пісні, які знають і люблять вже цілі покоління! І що ми бачимо? Замість того, щоб отримати заслужену винагороду за свою працю, Ігорю Дмитровичу доводиться буквально просити гроші".

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Підписники Олі погодилися з її обуренням і додали, що вона вже готова бути міністеркою культури.

«Погоджуюсь, — написали у відповідь. — Не цінуємо живих легенд, а потім плачемо, що щось не встигли».

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«Олічка! Ідіть міністеркою культури, і наведіть там порядки!» — запропонували співачці.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Оля Полякова пожалілася у мережі на жахливі умови для виступу на деяких концертних площадках України.

Нагадаємо також, що Юлія Саніна нещодавно переспівала пісню Ігоря Поклада «Кохана».

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