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Тіна Кароль запустила власний музичний проєкт, першою в гості покликала Юлію Саніну

14:54 4 квітня 2024
Тіна Кароль та Юлія Саніна

Співачка Тіна Кароль, яка розкрила секрет своєї стрункості, запустила авторський проєкт на YouTube — «Дім звукозапису». У ньому вона хоче відновлювати несправедливо забуті українські пісні. Їх у новому прочитанні виконуватимуть наживо українські артисти. Крім того, у проєкті досліджуватимуть історії цих пісень, які згодом увійдуть до музичного каталогу.

Першою гостею стала співачка Юлія Саніна. Для неї Тіна Кароль, яка виступає одночасно в ролі інтерв’юєра і в ролі музичного продюсера, обрала пісню Ігоря Поклада «Коханий».

«Хочу подякувати Тіні, яка в такий складний час все одно робить подібні проєкти, аби поповнити скарбничку звучання української пісні новими переспівами. Я вважаю дуже цінним те, що вона наважилася і зробила такий масштабний, вагомий та важливий проєкт», — говорить співачка Юлія Саніна.

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Знімання відбуваються в легендарному Будинок звукозапису Українського радіо, в якому понад 50 років записувались знакові українські пісні.

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Раніше Тіна Кароль випустила романтичний весняний трек «З тобою».

А Юлія Саніна стала ведучою нового проєкту на українському телебаченні.

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Фото: архів Тіни Кароль

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