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«У мене була істерика»: Оля Полякова пожалілася у мережі

15:24 14 червня 2024
Оля Полякова перед виступом у Кривому Розі

Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно опинилася у центрі скандалу, пожалілася на жахливі умови для виступу на деяких концертних площадках України. Зараз артистка знаходиться у гастрольному турі країною. Полякова вийшла у прямий ефір на своїй сторінці у соціальній мережі перед концертом у Смілі. Співачка показувала, як робить собі макіяж та жалілася на спеку та задуху під час виступів.

«У мене була істерика, — зізналась Оля. — Я так ридала. Виступала у Кривому Розі і це була просто „бляшанка“. 36 градусів на вулиці, вона нагрілася. Всередині ж висять прибори, вони теж нагрівають. Була така спека, що, навіть, двох жінок винесли — вони втратили свідомість. І в цій жарі я співала і танцювала. Подумала, чи можливо взагалі вижити! Можна просто відкинути одного разу „коньки“. І, думаєте, інше було до війни? Таке саме!»

Полякова розказала, що дала концерт у Кривому Розі за день до ракетного удару по місту.

«Прилетіло за 700 метрів від залу, де я вчора виступала!» — поділилась артистка і додала, що завжди перериває виступ під час повітряної тривоги.

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Полякова зізналась, що раніше її концерти не проходили так жваво.

«Зараз люди просто сходять з розуму, — сказала Оля. — Всі так втомилися від стресу, що приходять видихнути… Не будемо же ставити життя на паузу».

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Шанувальники поділилися своїми враженнями від концертів.

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«Були з дитиною у вас на концерті в Запоріжжі, — написали у коментарях. — Дуже і дуже спекотно, ми вийшли мокрі та щасливі».

Раніше Оля Полякова жалілася на проблеми з молодшою донькою.

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