«Чорна смуга» добігає кінця: астрологи назвали знаки зодіаку, в житті яких починається період величезного щастя

Сьогодні, 9 липня, у житті представників багатьох знаків зодіаку закінчиться «чорна смуга», адже місяць у Леві, який взаємодіє з Плутоном у Водолії, дав старт початку по-справжньому щасливого періоду.

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І вже дуже скоро, ледь не з завтрашнього дня, чотирьом представникам зодіакального кола дуже пощастить, пише Styler із посиланням на астрологічний сайт Your Tango.

Водолій

Готуйтесь до періоду неймовірних трансформацій. Звичайно, спочатку здасться, що це лише перевірка на міцність, проте постарайтеся гнати такі думки геть. Насправді у вашому житті починається період величезного щастя, важливо лише подолати невелику перешкоду.

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Скорпіон

Дозвольте собі розправити крила. Не варто утримувати себе в рамках та зациклюватися на поганому. Позитивні емоції допоможуть вам залікувати душевні рани, впустіть у своє життя радість та щастя.

Телець

Незабаром ви зрозумієте, що варті більшого. І вам точно не варто хвилюватися через те, що доля не дозволить отримати все, що ви заслуговуєте. Зосередьтеся на собі, не дозволяйте роботі поглинути вашу свободу, у всьому важлива гармонія.

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Лев

У вашому житті назрівають неймовірні зміни. Найближчим часом переживати через «чорну смугу» або проблеми точно не варто. Ба більше, ви можете зустріти людину, яка стане вашою другою половинкою.

Для «закріплення» оптимістичного прогнозу представникам цих знаків зодіаку, а також всім українцям варто в ці не зовсім радісні дні керуватись порадою нашої геніальної поетеси.

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Або її «маленької копії».

Крім цього, не варто забувати про необхідність жити сьогодні, поки не зникла справжня жіноча краса, а багатий красень-бородань не накивав п'ятами.

Адже сила кожної жінки — це любов.

І саме з неї може початися «Love story».

І тільки за допомогою любові можуть зцілюватись рани.

І проходить туман, який опинився у голові через те, що молоді люди зневажають народні прикмети і дивляться у кусочки розбитого дзеркала.

Іншими словами, вірте у найкращі почуття, живіть реаліями сьогоднішнього дня. А Всесвіт обов'язково подарує вам шанс на реалізацію всіх ваших потаємних побажань, і ви обов'язково станете щасливою!

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