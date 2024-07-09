Другий вівторок місяця, 9 липня, допоможе представникам багатьох знаків Зодіаку наблизитися до реалізації своїх мрій, вважають астрологи.

Але для цього варто бути готовими працювати за двох, і зберігати оптимізм, адже попереду може чекати нагорода, попереджають знавці руху небесних світил.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Припиніть говорити про те, що ви хотіли б змінити, та підкріпіть свої слова діями. Енергії у вас достатньо для цього. Не найкращий день, щоб витрачати гроші на розваги, подарунки, дорогі покупки не найпершої потреби. Плідною буде творча діяльність, робота із дітьми. Приділіть їм більше часу.

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Телець

Ваше мислення буде раціональним та об'єктивним, що стане великою перевагою при вирішенні проблем. Однак, у вас можуть виникнути деякі проблеми з концентрацією уваги. Що стосується спілкування, ви будете дуже впевнені в собі, енергійні та переконливі. Домашні справи можуть вимагати більшої участі, ніж зазвичай.

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Близнюки

День досить активний. Але можливі несподівані події, наприклад, зірветься зустріч, правочин, поїздка, зміняться плани. Краще планувати енергійнішу діяльність після обіду. Увечері можуть з'явитися незаплановані домашні справи, розмова з кимось із близьких. Може хтось із рідні вимагатиме до себе більше уваги.

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Рак

У першій половині дня не варто займатись важливими фінансовими питаннями, а також відвідувати громадські заходи. Для цього більше підійде друга половина доби. У борг краще не давати, особливо людям, з ким ви перебуваєте у дружніх стосунках. Інакше ви ризикуєте довго не побачити грошей. Вечір підходить для спілкування із братами, сестрами.

Лев

На роботі чи у взаєминах зі старшими родичами можливий конфлікт. Краще відмовитись від відвідування державних установ. У діловій сфері може статися несподівана подія, якісь плани можуть змінитися. Друга половина дня підходить для вирішення фінансових питань, розподілу бюджету.

Діва

У першій половині дня краще поводитися тихо і важливих питань не вирішувати. Та й настрій для цього не відповідає. До обіду енергії побільшає, і справи будуть більш результативними. У тому числі й ті, що пов'язані з вашою зовнішністю, з її перетворенням: манікюр, нова зачіска, одяг.

Терези

Для соціальної активності перша половина 9 липня не найкращий час. Можливі зміни у планах як за вашою ініціативою, так і через обставини. Уважніше поставтеся до витрат, не давайте в борг. Друга половина дня найбільше підходить для відпочинку. Якщо доведеться вирішувати якісь справи, то робіть це більш дружелюбно.

Скорпіон

З ранку у взаєминах з кимось із оточуючих можуть виникнути тертя. Чия поведінка, вчинки можуть вивести вас із себе. Друга половина дня найбільше підходить для вирішення ділових питань, спілкування з друзями, однодумцями. Якщо є можливість, то вирушайте на якийсь цікавий захід.

Стрілець

Можуть виникнути справи, які змінять ваші плани. Зверніть увагу на здоров'я як на своє, так і на самопочуття близьких. Новини здалеку можуть не потішити. Друга частина дня виявиться продуктивнішою за першу. Увечері приділіть увагу батькам, зателефонуйте, відвідайте їх. Хтось ухвалить рішення записатися на курси, плануватиме подорож.

Козоріг

У першій половині дня краще не займатися вирішенням важливих днів. Можливі різноманітні несподіванки, зміни планів. Діти вас можуть сьогодні засмутити. У творчій діяльності також можуть бути проблеми. Для роботи продуктивнішою буде друга половина дня. На вечір можна запланувати відвідини кіно, театру, іншого цікавого заходу.

Водолій

Зранку може статися сварка. Тому краще не провокувати конфлікти, не показувати своє роздратування та на інших не реагувати. До обіду на роботі чим менше спілкування, тим краще. Друга частина дня буде результативнішою. Успішною буде робота з банками, державними органами. На вечір можна призначити побачення.

Риби

Сьогодні добре подумати про своє здоров'я або звернути увагу на самопочуття близьких. Роботи може бути більше, ніж зазвичай. Можливі зміни, які вам не сподобаються. З обіду гарний час для переговорів, співпраці. Вечір сприятливо провести з коханою людиною.

В зв'язку з тим, що в Києві і Кривому Розі оголошено День жалоби за жертвами атаки російських нелюдів, гороскоп буде публікуватися без розважальної частини — лише перелік нових музичних композицій.

Перша з них — щемлива пісня від Володимира Войцеховського, яка говорить сама за себе.

Уривок нової версії свого хіта представила у соціальній мережі і Марія Довгаюк (Домій).

Своєю чергою, Енджі Крейда, яка нещодавно зверталась до тата, воюйочого на «нулі», вирішила розповісти про беззубого боксера-невдаху, що «відкосив» від призову (але це неточно).

Варіант веселого «бум-ца-ца» та жіночого погляду на те, як можна вирішити деякі проблеми, представила Тетяна Піскарьова («Цілую у серце»). На її думку, варто «випити удвох» і сподіватися на те, що Хтось на небесах вирішить всі проблеми.

Ще більш глибоке «занурення» у жіночі проблеми представила «принцеса АТБ» Анна Буткевич, яка перевтілилась чи то у психологиню чи то у спеціалістку по вирішенню проблем українок — схоже, для цього кожній жіночці просто пропонується «видати» по достойному мачо (але це теж не точно — для цього варто провести наукове розслідування).

А кому не дістанеться мачо, варто шукати себе у переліку знаків зодіаку, які в липні точно зловлять успіх за хвіст.

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