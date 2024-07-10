Виплатять по 10 800 гривень, але заявки на допомогу приймають лише 10 липня: кому з українців треба поквапитися

Деякі категорії українців можуть отримати додаткову допомогу від ООН, але заявку на неї можна буде подавати протягом лише одного дня — 10 липня, коли мобільна бригада благодійного фонду «Право на захист» проводитиме виїзну реєстрацію у місті Луцьку.

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Як повідомляє видання «На пенсії», йдеться про тримісячні виплати у розмірі 10 800 гривень від УВБК ООН.

Реєстрацію на отримання 3600 гривень на місяць на особу протягом трьох місяців (всього 10 800 гривень) проводитимуть для трьох груп населення:

внутрішньо переміщених осіб протягом 6 місяців після переміщення;

людей, які повернулися до України після вимушеної евакуації за кордон;

людей, які повернулися до місця постійного проживання після вимушеної евакуації до іншої області після 24 лютого 2024 року.

Обов’язковою умовою отримання допомоги також є відповідність хоча б одній категорії вразливості:

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сім’я, що складається з одинокого батька (матері чи батька) з однією дитиною або великою кількістю дітей віком до 18 років, або з особами віком від 55 років;

сім’я, яку очолює одна самотня особа або кілька одиноких осіб віком від 55 років, або особа похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років;

сім’я з однією або декількома особами з особливими потребами (з інвалідністю, хронічними захворюваннями тощо).

Наголошується, що претенденти на виплати не мали отримувати грошову допомогу від УВБК ООН у минулому та мають дохід менше 5400 гривень в місяць на одну особу.

Реєстрацію проводитимуть 10 липня з 13:00 до 18:00 у місті Луцьк за адресою: вул. Винниченка, 59.

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На реєстрації повинні бути присутніми всі члени сім’ї, крім маломобільних, та у разі наявності дітей віком до двох років.

Також необхідно пред’явити такі документи:

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паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

свідоцтва про народження дітей;

документ, що підтверджує законну опіку над дитиною;

довідки ВПО (за наявності);

документи, що підтверджують хронічне захворювання чи інвалідність;

номер банківської картки головного заявника («єДопомога» не підходить).

Нагадаємо, що 10 липня Мінсоцполітики спільно з Офісом Ради Європи в Україні проведе публічне обговорення нового виду допомоги внутрішнім переселенцям, які орендують житло.

Фото Pixabay

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