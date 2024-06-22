ООН надасть матеріальну допомогу частині українських пенсіонерів: хто має на неї право та як отримати

Українські пенсіонери, які мешкають на територіях активних чи ймовірних бойових дій, можуть отримати додаткову грошову допомогу від ООН.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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Щоб отримати таку допомогу, необхідно відповідати певним умовам, а саме:

- пенсія має бути у розмірі не більш як 3250 грн (разом із надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями, цільовою грошовою допомогою, сумою індексації, щомісячною компенсаційною виплатою, щомісячною компенсацією у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат, встановлених законодавством);

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- людина має проживати на території активних/можливих бойових дій (відповідно до переліку, визначеного наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22 грудня 2022 р. № 309);

- з 1 березня 2023 року пенсіонер не повинен отримувати додаткових матеріальних виплат від різних міжнародних організацій/виплат на проживання переселенцям, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

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Зазначається, що виплата додаткової грошової допомоги може бути припинена у разі, якщо пенсіонер згодом не відповідатиме хоча б одній із зазначених умов.

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На допомогу від ВПП ООН можуть розраховувати пенсіонери, які проживають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Виплати додаткової грошової допомоги здійснюватимуться на банківську картку чи через відділення «Укрпошти».

Нагадаємо, сім'ї з прифронтових громад Харківської та Сумської областей після, евакуації можуть, отримати допомогу від ЮНІСЕФ у розмірі 10 800 грн на одного члена сім'ї. Докладніше про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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