Один із президентів «Російського єврейського конгресу» Борис Невзлін, який давно виїхав з рф, назвав ракетний удар росії по Україні 8 липня «терором задля досягнення своїх людоїдських цілей».

«На тлі варварського ракетного удару по Україні з безліччю жертв угорський прем'єр написав листа лідерам ЄС за мотивами своїх поїздок до москви і Києва. Судячи з контексту цього листа, Орбан вислухав у москві рівно те саме, що вислуховували всі інші діячі, які приміряли на себе роль посередників та миротворців, — пише Леонід Невзлін. — За його словами, путін упевнений, що «час не на боці України, а на боці російських сил».

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Це те саме, що відразу після початку повномасштабного вторгнення і провалу російського бліцкригу було сказано путіним тодішньому ізраїльському прем'єру Нафталі Беннету. Про що останній вважав за краще рік мовчати. А Орбан вирішив повідомити про свої враження усьому світові рівно у день чергової трагедії українського народу.

Все це нагадує чергову чекістську спецоперацію. путін хоче розгойдати українців на емоційних гойдалках. Жодного військового сенсу такі удари, як вчорашній, не несуть. Це більше нагадує те, що у рідних для путіна колах називається словом «кошмарити». А по суті — є терором задля досягнення своїх людоїдських цілей.

Спілкуючись зі своїми українськими друзями, розумію, що стратегія кремля, найімовірніше, полягає в тому, щоб підірвати Україну зсередини саме такими спецопераціями, водночас позбавляючи цивільних українців не лише безпеки, а й елементарних побутових умов життя.

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І пік реалізації цього плану, ймовірно, припаде на осінь-зиму. Щоб це пережити, потрібні багато моральних сил та безумовна віра у перемогу добра над злом".

Фото з мережі

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