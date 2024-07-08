Цілеспрямовано били по дітях: у Києві росіяни зруйнували дитячу лікарню (фото, відео)

Росіяни, які у ніч проти 8 липня атакували Україну крилатими та балістичними ракетами, продовжили завдавати ударів з повітря й вдень у понеділок.

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За даними, Повітряних Сил ЗСУ, ворог застосував, зокрема, й «Кинджали». Також були зафіксовані пуски з літаків стратегічної авіації.

Під масованим ударом знаходилася столиця України. «Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці», — повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

За попередніми даними:

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в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

в Голосіївському — уламки впали біля житлового будинку;

в Дніпровському палають уламки в житловій забудові.

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

в Деснянському районі займання будинку.

На місцях пригод працюють усі оперативні служби. За даними мера Києва Віталія Кличка, на даний момент відомо про 9 постраждалих, 6 госпіталізували. Перевіряють інформацію про одного загиблого.

Вже відомо про сильну пожежу неподалік від станції метро «Лук'янівська».

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Тим часом столичні телеграм-канали пишуть про житловий будинок, де знесло кілька поверхів. Кличко підтвердив влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.

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Пишуть, що це «Охмадіт».

«Обстріл України в той час, коли на вулицях найбільше людей. Навіжені російські терористи. Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила. Вони цілеспрямовано били по дітях сьогодні. Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян», — заявив керівник ОП Андрій Єрмак.

Ось так будівля медичного закладу зараз виглядає з середини.

Також звуки вибухів пролунали в Дніпрі, Камʼянському та Кривому Розі

Нагадаємо, що у ніч на 27 червня російські війська масово обстріляли територію України, використавши дрони та ракети. Вибухи було чутно у Києві і на Хмельниччині. Над Миколаївською областю сили ППО збили шість російських дронів і три крилаті ракети. Загалом рф запустила шість ракет, у тому числі «Кинджал» і 23 дрони.

Фото з Вікіпедії

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