Частині українських пенсіонерів виплати уріжуть на 20 відсотків: кого це торкнеться
Пенсійний фонд України, який з липня цього року отримав повноваження призначати та здійснювати виплати деяким категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною або працюють у спеціальних умовах, у деяких випадках може зменшити виплати пенсіонерам.
У ПФУ нагадують, що йдеться про випадки, коли людина, яка вийшла на пенсію, знову працевлаштувалася, але не повідомила про це Пенсійний фонд протягом визначених законом 10 днів.
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Подати відповідну заяву та підтверджуючі документи до Пенсійного фонду можна:
- особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру ПФУ;
- дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Якщо вчасно цього не зробити, то у пенсіонера заберуть частину незаконно призначених йому виплат. У тому випадку, коли пенсіонер, який працевлаштувався, відмовиться повернути гроші добровільно, з нього утримуватимуть по 20 відсотків з кожної виплати.
Такі вимоги пов'язані з тим, що законодавство дає право людині, яка вийшла на законний відпочинок і не працює, претендувати на підвищення чи перерахунок виплат.
Раніше у ПФУ розповіли про два види надбавок, на які мають право непрацюючі пенсіонери-військові.
Фото Pixabay88
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