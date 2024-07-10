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Події

Був у стані сп'яніння: на Дніпропетровщині військовий підірвав гранатою дружину та 5-річну доньку, — ЗМІ (фото)

22:59 10 липня 2024
Граната

На Дніпропетровщині, де нещодавно мати вбила свою дочку, у Нікопольському районі військовослужбовець підірвав дружину та дитину. Нападника оголошено в розшук, повідомляє Telegram-канал «Дніпро Оперативний».

Надзвичайна подія сталася у ніч на 8 липня в селі Преображенка. 25-річний боєць ЗСУ Роман Біловус, самовільно залишивши частину, де проходив службу, напав на дружину та дитину.

Чоловік витяг за волосся свою 23-річну дружину з будинку на дорогу. Поваливши на асфальт, почав її душити, а потім кинув у бік жінки гранату, яка розірвалася. Поблизу в той час знаходилася її 5-річна донька. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримали жінка та дитина.

Вони були госпіталізовані до лікарні. У жінки діагностовано: ЗЧМТ, осколкові поранення лівої ноги та грудної клітини, садна лоба. У дитини: осколкові поранення правого плеча. З місця події правоохоронці вилучили речові докази та скобу від гранати. Наразі правоохоронці проводять всі необхідні слідчо-розшукові дії для затримання чоловіка.

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Якщо хтось може допомогти розшукати Романа Біловуса — просять повідомити на лінію 102 або за номером: 970 412 792.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Дніпрі винесли вирок убивці 11-річної дівчинки.

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