Поклала тіло доньки у валізу і залила бетоном у льоху: у Кривому Розі розкрили вбивство 10-річної дівчинки

У Кривому Розі, який в середині червня пережив страшний ракетний удар по багатоповерхівці, сталося вбивство 10-річної дитини, яке вчинила… її власна матір. Встановлено, що вбивство сталося 15 червня під час родинної сварки.

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Для приховання слідів злочину жінка поклала тіло доньки до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном, а поліції повідомила про зникнення дитини, інформують правоохоронці Дніпропетровської області.

Для пошуків зниклої організували спецоперацію, був залучений весь особовий склад поліції — понад 50 правоохоронців, а також волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали можливих свідків, оглянули місцевість за допомогою дрону. Орієнтування з прикметами зниклої було розміщене на зупинках, магазинах, у парках.

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Проте 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки і направили його на експертизу.

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«Поліцейські розкрили цей цинічний та жорстокий злочин попри те, що жінка намагалась заплутати слідство. Матір дівчинки звернулася до поліції 20 червня та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася», — говориться в повідомленні.

Наразі жінку взято під варту. Їй загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

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Нагадаємо, що раніше на Черкащині було знайдено мертвою 10-річну дівчинку Анну Л., яка також вважалася зниклою. Попередньо відомо, що дитину зґвалтували і задушили. А в Німеччині виявили тіло 9-річної українки Валерії, яка зникла безвісти 3 червня.

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