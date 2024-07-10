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Події

Після зґвалтування завдав дитині 19 ножових поранень: у Дніпрі винесли вирок убивці 11-річної дівчинки (фото, відео)

19:44 10 липня 2024
Вбивство

На Дніпропетровщині, де нещодавно матір вбила свою доньку, за публічного обвинувачення ювенальних прокурорів обласної прокуратури чоловіка визнано винним в умисному вбивстві та зґвалтуванні малолітньої дитини. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

«Вироком суду йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Прокурори у суді довели, що у січні 2024 року на одній із вулиць м. Дніпра поряд з теплотрасою засуджений зґвалтував 11-річну дівчинку. Потім він наніс не менше 19 ударів ножем по тілу дитини, від яких вона померла на місці злочину. До винесення вироку засуджений перебував під вартою. У судовому засіданні він свою вину не визнав. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку», — йдеться у повідомленні прокуратури.

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Як писали «ФАКТИ», раніше на Черкащині було знайдено мертвою 10-річну дівчинку Анну Л., яка вважалася зниклою. Попередньо відомо, що дитину зґвалтували і задушили.

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