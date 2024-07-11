«Жахливо боляче»: популярний музикант скасував всі заплановані концерти

Популярний артист Melovin неочікувано скасував концерти, які були заплановані на другу половину липня у Житомирі, Луцьку та Рівному. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі та пояснив, у чому причина такого рішення.

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«Події останніх днів, наштовхнули мене на серйозні роздуми, я не маю ніякого права брати відповідальність за проведення цих заходів під час загострення обстрілів нашої країни агресором, — написав Melovin. — Наша з вами безпека стоїть на першому місці».

Музикант розказав, що після нещодавньої жахливої ракетної атаки росії на Україну, його команда отримала багато прохань здати квитки через міркування безпеки, які ігнорувати неможливо.

«Наляканий і спустошений, я почав перебирати слова, рядки, які сплелися у нові пісні, і зрозумів, скільки всього хочу вам сказати, чим підтримати і про що прокричати, — зізнався співак. — Тому ми з командою оголошуємо про перенос цих концертів на початок жовтня! Всі квитки залишаються дійсними. Мені жахливо боляче».

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Melovin додав, що слухачі його концертів першими почують нові пісні.

Шанувальники артиста по-різному сприйняли цю новину, багато хто поскаржився, що заздалегідь все спланував заради концерту.

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«Це дуже круто, особливо коли ти все підлаштовуєш під цей концерт і під цю дату, — прокоментували допис. — На жаль, на концерт, на який я чекала 4 роки, я не потраплю…»

«Це правильне рішення, — вирішили підписники. — Безпека та життя на першому місці».

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«Ми мали їхати на ці концерти всією родиною, з дітками і, чесно кажучи, якось дуже тривожно було (перед львівським і тернопільським концертами таких неспокійних відчуттів не було.), а після останніх подій якось повністю переключитись і відпочити на концертах навряд чи вийшло б, — підтримали музиканта. — Тому підтримуємо ваше рішення, будемо зберігати квиточки до жовтня і обов'язково побачимось».

Раніше музикант вперше розповів про трагедію в сімʼї.

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