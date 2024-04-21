39.53 / 40.13 42.39 / 43.10
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Наступного дня після загибелі сестри я виступав на весіллі»: MELOVIN вперше розповів про трагедію в сім'ї

11:44 21 квітня 2024
Сценічний образ співака

Український співак MELOVIN, який вперше повністю оголився в новому кліпі на пісню «Dreamer», презентованому в день народження, тільки в березні пережив велику особисту трагедію.

Справа в тому, що під час подвійного удару російськими ракетами «Іскандер» по рідному для співака місту Одеса там загинула його сестра.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Insider.

«Нещодавно під час обстрілу я втратив сестру. Памʼятаєте, коли після вибуху надзвичайники приїхали рятувати людей і прилетіла друга ракета? Це боляче, це розриває серце», — сказав виконавець, додавши, що вже наступного дня він виступав на весіллі.

РЕКЛАМА

«Натягнув посмішку і поїхав… До абсурду, але саме це й допомогло мені оговтатися і зрозуміти: «Життя — це тут і зараз. Не треба зволікати», — пояснив співак своє рішення.

За словами Костянтина (таким є справжнє ім'я співака), в Одесі живуть його батьки, тому за першої-ліпшої нагоди він намагається приїздити туди на кілька днів, а може, і більше. Також у планах — великий концерт у рідному місті.

РЕКЛАМА

«Хочу поїхати туди з концертом. Одеса — особливе для мене місто, тому все, що відбувається там нині, щоразу болить, щоразу викликає переживання», — говорить він.

Відзначимо, що MELOVIN має фанів не лише серед «простих» українців, але й серед своїх колег по шоубізнесу. Так, співачка Анастасія Приходько впевнено заявила, що саме її улюбленець мав би цього року представляти Україну на «Євробаченні».

РЕКЛАМА

Фото Insider

215

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сніг на вишні

На Україну насуваються холоди: як вберегти розсаду від приморозків (відеопоради від аграрія-практика)

дівчина миє духовку

Виблискуватиме весь будинок: метод «три ложки» допоможе очистити наліт в унітазі, чорнющі сковорідки і навіть духовку

котлети «Гнізда»

Котлети «Гнізда»: як приготувати смачну та гарну страву

Весняний гороскоп

Тельцям — підвищення на роботі, Близнюкам — нові союзники, Стрільцям — вирішення проблем: що радять Анжела Перл та зірки шоубізнесу українцям

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту