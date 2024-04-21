«Наступного дня після загибелі сестри я виступав на весіллі»: MELOVIN вперше розповів про трагедію в сім'ї

Український співак MELOVIN, який вперше повністю оголився в новому кліпі на пісню «Dreamer», презентованому в день народження, тільки в березні пережив велику особисту трагедію.

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Справа в тому, що під час подвійного удару російськими ракетами «Іскандер» по рідному для співака місту Одеса там загинула його сестра.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Insider.

«Нещодавно під час обстрілу я втратив сестру. Памʼятаєте, коли після вибуху надзвичайники приїхали рятувати людей і прилетіла друга ракета? Це боляче, це розриває серце», — сказав виконавець, додавши, що вже наступного дня він виступав на весіллі.

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«Натягнув посмішку і поїхав… До абсурду, але саме це й допомогло мені оговтатися і зрозуміти: «Життя — це тут і зараз. Не треба зволікати», — пояснив співак своє рішення.

За словами Костянтина (таким є справжнє ім'я співака), в Одесі живуть його батьки, тому за першої-ліпшої нагоди він намагається приїздити туди на кілька днів, а може, і більше. Також у планах — великий концерт у рідному місті.

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«Хочу поїхати туди з концертом. Одеса — особливе для мене місто, тому все, що відбувається там нині, щоразу болить, щоразу викликає переживання», — говорить він.

Відзначимо, що MELOVIN має фанів не лише серед «простих» українців, але й серед своїх колег по шоубізнесу. Так, співачка Анастасія Приходько впевнено заявила, що саме її улюбленець мав би цього року представляти Україну на «Євробаченні».

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Фото Insider

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