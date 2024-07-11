Бред Пітт не втрачає надії: стало відомо, хто з дітей зірки підтримує зв’язок з батьком

Стосунки Бреда Пітта з дітьми залишають бажати кращого. У боротьбі, що тривала, між батьками шестеро спадкоємців беззастережно встали на бік матері Анджеліни Джолі, а деякі і зовсім зробили це у досить жорсткій формі. Прийомні сини містера і місис Сміт наголосили про неприязнь до актора, а дочки навіть відмовилися носити його прізвище.

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Зрозуміло, для Бреда це стало справжнім ударом. Актор був ледь не вбитий горем, а шанувальники разом з ним дивувалися, що ж відбувається в цій божевільній зірковій родині. Втім, до крайнощів, як з'ясувалося, поки що не дійшло, пишуть зарубіжні ЗМІ.

За їх інформацією, поки що не всі спадкоємці відвернулися від Пітта. Повністю розірвали з ним зв'язок старші діти — 22-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 19-річна Захарія та 18-річна Шайло (вона, до речі, до останнього залишалася на боці тата, але зрештою здалася і виступила на захист Енджі).

Молодші — Вів'єн і Нокс (їм виповнилося по 16 років) — все ще спілкуються з татом: у рамках угоди Пітта і Джолі про опіку над дітьми, двійнятам можна відвідувати батька, і навпаки.

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Тому за першої нагоди зірка «Одного разу в Голлівуді» намагається бути поряд з ними.

«Анджеліна більшу частину часу проводить з дітьми. Але, за згодою, Бред відвідує молодших», — повідомляє інсайдер, близький до сім'ї. Це те мале, що залишилося між Піттом і двійнятами, тому що останнім часом актор перебуває на зйомках у Європі. Спілкування з Вів'єн та Ноксом стало ще більш обмеженим, ніж раніше.

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За словами джерел, Бред розчарований тим, що відбувається між ним та дітьми. Йому бракує спілкування зі старшими і він нудьгує. При цьому з'явилася інформація, що головний страх актора на цей час — це те, що хтось зі спадкоємців захоче дати інтерв'ю на тему, що відбувається між Енджі і Бредом, і розповість всю правду.

Втім, з огляду на те, що Пітт готовий налагодити стосунки з колишньою дружиною і піти назустріч, все ще може обійтися.

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