Пітт готовий «підняти руки вгору»: в команді актора заявили про його готовність йти на поступки колишній дружині

Бред Пітт хоче помиритися з Анджеліною Джолі, щоб відновити стосунки зі своїми дітьми після того, як їхні доньки Шайло та Вів'єн відмовилися від його прізвища.

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Про це повідомляє видання In Touch Weekly з посиланням на інсайдерів.

«Ніколи Бред не уявляв собі цю багаторічну боротьбу та суперництво. Він готовий підняти руки вгору та здатися», — цитує видання слова джерела.

У ЗМІ писали, що діти пари не хочуть мати нічого спільного зі своїм батьком. Але те, що діти відмовилися від прізвища актора — це лише верхівка айсберга.

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Інсайдер зазначає, що Бред Пітт шкодує, що поставив на перше місце боротьбу з матір'ю своїх дітей.

«Бред витратив багато часу і грошей, намагаючись зробити те, що, на його думку, було правильним для його дітей, але тепер він ставить собі питання, чи це коштувало того», — каже інсайдер.

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Інсайдер також зазначає, що головна причина, через яку Пітт хотів зберегти виноробню Chateau Miraval, за яку бореться з колишньою дружиною, це передати її дітям.

«Miraval був чимось, що діти могли від нього отримати, і на чому могли б будувати своє життя, коли його не стане. Але якщо вони цього не хочуть, це не має сенсу», — резюмує джерело.

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Зараз актор шкодує про все, що сталося між ним, його колишньою дружиною та дітьми, що не був зразковим чоловіком чи батьком у той час, коли вони були разом.

За словами інсайдера, тепер Пітт не зловживає алкоголем і став іншою людиною. Він сподівається, що згодом діти захочуть відновити стосунки з ним.

«Бред знає, що не може форсувати події, не може змусити своїх дітей захотіти побачити його. Це станеться на їхніх умовах, але він буде поряд, коли вони будуть готові», — зазначає джерело.

Розрив з дітьми Пітт переживає важко. Новина про заяву Шайло про відмову від його прізвища стала для нього серйозним ударом і «розбила йому серце». Рішення Шайло з'явилося незабаром після того, як її молодша сестра Вів'єн також відмовилася від прізвища Пітт.

Загалом у Анджеліни Джолі та Бреда Пітта шестеро дітей: прийомні — Меддокс, Захара та Пакс, а також біологічні — Шайло, Нокс та Вів'єн. Прийомні діти не спілкуються з Піттом вже давно і не хочуть мати з ним нічого спільного. Пакс у соцмережах називав батька «жахливою людиною», яка тримає в страху своїх дітей, і «засранцем світового класу», а Захара виступала в коледжі, представляючись як Захара Марлі Джолі.

Про розлучення Бред Пітт та Анджеліна Джолі оголосили ще у 2016 році. Зараз між зірками триває битва за замок та виноробню Miraval. Пітт звинуватив Джолі в тому, що вона без його відома продала частку у виноробні російському бізнесменові Юрію Шефлеру, який займається алкогольним бізнесом. Пітт стверджує, що таким чином актриса порушила угоду, яку вони уклали, згідно з якою вона мала запропонувати йому першому продати частку. Сама Джолі стверджує, що такої угоди вони не мали.

Нагадаємо, інший інсайдер навпаки заявив, що актор збирається проти Джолі використати свій голлівудський вплив. Адже актор був і залишається одним з найпопулярніших людей в індустрії. А Анджеліні Джолі складно з ним конкурувати.

Фото: Getty Images

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