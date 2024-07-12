У п'ятницю, 12 липня, яка завершує робочий тиждень з його порадами астрологів всім знакам зодіаку, зірки радять братися лише за найважливіші справи, не розпорошуючи сили на другорядні завдання. Так що сьогодні, перш, ніж братися за роботу, варто чітко визначити пріоритети. А ще — мріяти. Адже бажання, гарно сформульоване та загадане сьогодні, має обов'язково збутися.

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Овен

Хтось може попросити вашої допомоги. Не відмовляйте, якщо у вас є можливість: це зміцнить ваш авторитет і додасть бадьорості. На роботі все складається вдало. Овнам можуть запропонувати цікаві перспективні проєкти, а невеликі проблеми вони розв'язують швидко й ефективно, інформує Ukr.Media.

Телець

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Сьогодні ви відчуєте внутрішню свободу та легкість. Не забувайте про свої обов'язки, виконуйте обіцянки. Зірки не рекомендують 12 липня позичати або робити інвестиції. Швидше за все, Тельці втратять на цьому велику суму. Спілкування та нові знайомства будуть цікавими.

Близнюки

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Щоб працювати більш ефективно, дотримуйтесь правил, не переходьте за встановлені рамки. Не відмовляйтеся від початкових планів, якщо щось не виходить із першого разу. Наполегливість і цілеспрямованість допоможуть Близнюкам подолати складності та досягти своїх цілей.

Рак

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Приділіть більше часу своєму зовнішньому вигляду. Оточуючі сьогодні звертатимуть на це пильну увагу, тому Ракам потрібно почуватися впевнено та спокійно. Продумуйте свої слова та дії, не робіть імпульсивних вчинків. Хороший день для початку нових проєктів.

Лев

Дотримуйтесь всіх домовленостей та правил, не експериментуйте в роботі. Навіть якщо вам доведеться долати складності, поставтеся до прикрих затримок позитивно, шукайте у всьому вигоду. Емоції краще тримати під контролем, бути стриманішим у спілкуванні. Не починайте суперечок, проявляйте ввічливість.

Діва

Дотримуйтесь своїх інструкцій, дотримуйтесь правил. Доведеться робити зусилля, щоб упоратися з проблемами, але у Дів сьогодні багато сил та енергії. 12 липня інтуїція на високому рівні, тож варто до неї прислухатися. Підходящий час для відвертої розмови з близькими.

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Терези

Щоб день пройшов благополучно, дійте знайомими методами, не порушуйте домовленостей. Використовуйте свою чарівність, щоб завести корисні знайомства і знайти нових однодумців. Сьогодні Терезам можна починати навчання, пройти курси підвищення кваліфікації.

Скорпіон

День не підходить для експериментів чи якихось нововведень. Дійте своїми звичайними методами, працюйте у комфортному темпі. Ваша зацікавленість у результаті та активна позиція приверне потрібних професійних людей. Сьогодні зірки на вашому боці.

Стрілець

Потрібно проявляти відповідальність і серйозно ставитися до своєї роботи, чим би не займалися 12 липня. Робіть перерви, прислухайтеся до свого самопочуття, щоб уникнути перенапруження і зберегти високу працездатність. Життєрадісний настрій Стрільців допоможе їм у спілкуванні.

Козоріг

Сьогодні потрібно економніше витрачати гроші, уникати марних витрат. Це ж стосується ваших внутрішніх ресурсів: займайтеся лише необхідними першорядними питаннями, не намагайтеся зробити якнайбільше. Звертайте увагу на дрібні деталі: вони будуть важливими.

Водолій

Тримайте під контролем усі процеси, щоб уникнути помилок та не вибитися з графіка. Намагайтеся дотримуватись усіх домовленостей, не порушувати встановлених правил. Зірки радять Водоліям 12 липня прислухатися до розмов навколо: можна почути важливу інформацію. Вечір проведіть із рідними.

Риби

Багато часу Рибам доведеться приділити вирішенню чужих проблем, виправленню чиїхось помилок. Це буде нескладно, до того ж додасть вам впевненості у своїх силах, підніме авторитет. Від надто великої напруги може погіршитися самопочуття, тому не забувайте про відпочинок, робіть перерви, переключайте увагу.

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Фото Pixabay

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