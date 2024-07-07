Все таємне стане явним: що чекає представників всіх знаків Зодіаку на тижні з 8 по 14 липня

Починаючи з завтрашнього дня, 8 липня, почнеться тиждень, який обіцяє відзначитися великою кількістю спілкування.

Деяким людям буде здаватися, що все, що їх турбувало, нарешті буде озвучено в діалогах, пише сайт з гороскопами.

ВІДЕО ДНЯ

«Це чудовий період для тих, хто довгий час чекав на відповідь від роботодавця або у відносинах прозирала якась недомовленість. Вся справа в аспекті між Меркурієм у Леві і Вузлом майбутнього в Овні — палкі промови 8−9 липня однозначно принесуть прорив і розуміння свого подальшого розвитку», — вважають астрологи.

Також аспект серйозної напруги та пристрасті на нас чекає з 12 по 14 липня — опозиція Венери та Плутона однозначно поставить на чільне місце відносини, сексуальне тяжіння та фінансові питання.

РЕКЛАМА

При цьому астрологи відзначають, що хїорошим днем для вирішення важливих сімейних та романтичних відносин можна вважати 11 липня, оскільки трін від Сонця в Раку до Сатурна в Рибах сприятиме гарному порозумінню на рівні почуттів та інтуїції.

«Якщо у цей день ви обговорюватимете завдання, пов’язані з житлом, то теж ймовірно швидкий прихід до компромісу. Крім того, Сонце та Сатурн дві владні планети, тому 11 липня можна сміливо призначати зустрічі з босом чи представником влади», — відзначають автори гороскопу, роблячи й прогнози для кожного знака Зодіака.

Овен

РЕКЛАМА

У понеділок, 8 липня, Місяць у поєднанні з Меркурієм у Леві принесе спілкування з жінкою, яка може бути пов’язана з вашим бізнесом. Можливо, ви обговорюватимете якесь свято чи поїздку, або ж запрошення на вечірку. У вівторок, 9 липня, трін між Меркурієм та вузлом майбутнього в Овні принесе спілкування, лист, важливий дзвінок. Ймовірно ви самі ініціюватимете зустріч або поїздку. У середу і четвер, 10 і 11 липня, Венера в Раку в тріні до Нептуна принесе гармонізацію в почуттях, але через Місяць у Діві доведеться деталізувати плани та виконати якісь дрібні завдання на роботі. У п’ятницю та суботу, 12−13 липня, опозиція між Венерою та Плутоном спровокує сварку чи конфлікт із кимось із друзів. Також ймовірно сильне тяжіння до партнера, сексуальні пристрасті чи серйозний конфлікт.

У неділю, 14 липня, розпочинається з’єднання Марса та Урану в Тельці, що може особисто вам принести раптовий фінансовий прорив. Може виникнути новий приплив доходів завдяки друзям. Також у вас може статися різка зміна у самооцінці.

РЕКЛАМА

Телець

Тиждень розпочнеться з поєднання Місяця з Меркурієм у Леві — це принесе спілкування з приводу нерухомості, може бути дзвінок щодо продажу квартири чи покупки житла. У вівторок, 9 липня, трін між Меркурієм та вузлом майбутнього в Овні стимулюватиме спілкування, важливий дзвінок. Ймовірно, можуть бути знайдені документи, які ви давно шукали. У середу і четвер Венера в Раці в тріні до Нептуна принесе гармонію, покращення у відносинах, якусь важливу розмову про почуття та емоції. Йдеться про спілкування із людиною релігійної професії, або ж психологом. У п’ятницю та суботу, 12−13 липня, опозиція між Венерою та Плутоном принесе конфлікт чи з’ясування стосунків із кимось щодо житла чи кар’єри.

У неділю, 14 липня, починається з’єднання Марса і Урана в Тельці, що може особисто вам принести осяяння, якийсь спалах, пов’язаний із стосунками.

Близнюки

У понеділок, 8 липня, Місяць у поєднанні з Меркурієм у Леві принесе спілкування з жінкою, ймовірно щодо фінансів чи якогось подарунка. У вівторок трін між Меркурієм та вузлом майбутнього в Овні принесе важливу інформацію, яка може бути пов’язана з кимось із друзів чи з питань планів на майбутнє. У середу і четвер, 10 і 11 липня, Венера в Раці в тріні до Нептуна принесе гармонізацію в питаннях фінансів, важливу розмову з жінкою — це підніме вашу самооцінку і створить душевну рівновагу. У п’ятницю та суботу, 12−13 липня, опозиція між Венерою та Плутоном призведе до сварки чи конфлікта з якоюсь жінкою. Але цей діалог чи спілкування можуть дати серйозний прорив вашим планам на майбутнє. Йдеться про щось неприємне, що в результаті підсвітить вам ваші особисті прагнення та переконання.

У неділю, 14 липня, починається з’єднання Марса та Урану в Тельці, що може особисто вам принести шок, раптову інформацію чи прорив, на який ви не чекали. Наприклад, у вашому житті може виникнути яскраве онлайн спілкування.

Рак

У понеділок, 8 липня, Місяць у поєднанні з Меркурієм у Леві принесе спілкування на тему фінансів, можливе отримання подарунка. У вівторок, 9 липня, трін між Меркурієм та вузлом майбутнього в Овні принесе вам розмову щодо кар’єри та фінансів, що підніме вам настрій. У середу і четвер Венера в Раці в тріні до Нептуна принесе гармонізацію в почуттях, але через Місяць у Діві доведеться деталізувати плани та якісь дрібні завдання по роботі. Може бути обговорення якихось прихованих чи таємних справ. У п’ятницю та суботу опозиція між Венерою та Плутоном принесе напругу у питаннях фінансів чи спадщини. Також ймовірний високий сексуальний потяг, вияв пристрасті.

У неділю, 14 липня, починається з’єднання Марса та Урану в Тельці, що може особисто вам принести раптово масштабну зміну в онлайн-проекті, ви можете вийти на новий рівень у своїй справі. Наприклад, ваша кар’єра покращиться завдяки виходу до соціальних мереж.

Лев

У понеділок Місяць у поєднанні з Меркурієм у Леві принесе спілкування про ваші особисті плани, можливо ви будете в дорозі або плануватимете поїздку, купівлю квитків. У вівторок трін між Меркурієм та вузлом майбутнього в Овні принесе вам обговорення планів про подорож, а також розмови щодо навчання чи отримання іноземних документів. У середу і четвер Венера в Раці в тріні до Нептуна принесе приховану розмову щодо доходів. Також можливо буде сплеск у почуттях, буквально накриє з головою. У п’ятницю та суботу опозиція між Венерою та Плутоном принесе напруження у відносинах, якийсь конфлікт чи, у кращому разі, спалах пристрасті.

У неділю, 14 липня, розпочинається з’єднання Марса та Урану в Тельці, що може особисто вам принести прорив у кар'єрному питанні. Можливе важливе спілкування з чоловіком (батько, чоловік, бос, представник державного органу).

Діва

У понеділок, 8 липня, Місяць у поєднанні з Меркурієм у Леві принесе спілкування з кимось здалеку, наприклад з-за кордону чи онлайн. Також можливе спілкування з жінкою — психологом чи тарологом. У вівторок, 9 липня, трін між Меркурієм та вузлом майбутнього в Овні принесе вам комунікацію з питань прихованого типу. Відбуватиметься й інтимне листування. У середу і четвер, 10 і 11 липня, Венера в Раку в тріні до Нептуна принесе любовну зустріч, також можлива поїздка з подругами до водойми. У п’ятницю та суботу, 12−13 липня, опозиція між Венерою та Плутоном може принести конфлікт чи любовне протистояння. Також може бути невелика сварка з другом.

У неділю, 14 липня, починається з’єднання Марса та Урану в Тельці, що може вам принести раптову поїздку, також ви можете наважитися оформити та оплатити навчання.

Терези

У понеділок Місяць у поєднанні з Меркурієм у Леві принесе спілкування з друзями, можлива поїздка чи обговорення планів на вечірку. У вівторок трін між Меркурієм та вузлом майбутнього в Овні принесе домовленість із партнером, якесь покращення у відносинах, підписання важливих паперів. У середу та четвер Венера в Раці у тріні до Нептуна принесе обговорення роботи, важливу подію у кар’єрі. У п’ятницю та суботу опозиція між Венерою та Плутоном принесе напругу в коханні, можливо з кимось із друзів виникне раптова пристрасть.

У неділю, 14 липня, починається з’єднання Марса і Урана в Тельці, що може принести серйозну зміну у відносинах. Якесь глобальне зрушення у шлюбі чи союзі.

Скорпіон

У понеділок, 8 липня, Місяць у поєднанні з Меркурієм у Леві принесе спілкування з начальником, можливе обговорення статусу чи посади. У вівторок, 9 липня, трін між Меркурієм та вузлом майбутнього в Овні принесе вам прорив, ймовірна важлива розмова щодо роботи. День обіцяє поліпшення здоров’я та побутових справ. У середу і четвер, 10 і 11 липня, Венера в Раці в тріні до Нептуна принесе поїздку до води, побачення, буквальне потопання у почуттях. У п’ятницю та суботу, 12−13 липня, опозиція між Венерою та Плутоном спровокує напругу у відносинах, якесь з’ясування у питаннях нерухомості та місця проживання.

У неділю, 14 липня, починається з’єднання Марса та Урану в Тельці, що може особисто вам принести прорив у стосунках. У вашому житті можуть трапитися раптові зміни у шлюбі, а також у питаннях нерухомості та житла.

Стрілець

У понеділок Місяць у поєднанні з Меркурієм у Леві принесе спілкування щодо поїздки, а також у вас може виникнути ідея чи розмова з жінкою щодо вашої освіти. У вівторок трін між Меркурієм та вузлом майбутнього в Овні призведе до серйозного прориву у любовних справах. Якщо у вас міжнародний бізнес, він отримає розвиток. Також у вашої дитини можуть бути покращення у навчанні. У середині тижня Венера в Раку в тріні до Нептуна принесе покращення вашого житла, можливо станеться потужний прорив у сфері угод з нерухомістю. Наприклад, рієлтор зателефонує та повідомить хорошу новину. У п’ятницю та суботу, 12−13 липня, опозиція між Венерою та Плутоном принесе напруження у відносинах, якийсь конфлікт чи, у кращому разі, спалах пристрасті.

У неділю, 14 липня, починається з’єднання Марса і Урана в Тельці, що може особисто принести вам незвичайну подію, пов’язану з роботою. Також ви можете спробувати незвичайний спосіб оздоровлення.

Козоріг

У понеділок, 8 липня, Місяць у поєднанні з Меркурієм у Леві стимулюватиме спілкування про фінанси, оформлення спадщини чи кредиту. У вівторок, 9 липня, трін між Меркурієм та вузлом майбутнього в Овні принесе вам важливу інформацію чи документи з питань фінансів. У середу і четвер, 10 і 11 липня, Венера в Раку в тріні до Нептуна принесе спілкування з партнером, можливе придбання квитків або побачення. Також якась жінка може допомогти вам у поїздці чи оформленні документів. У п’ятницю та суботу, 12−13 липня, опозиція між Венерою та Плутоном принесе напругу у питаннях доходів. Доведеться обговорювати фінанси сім’ї, робити великі вкладення.

У неділю, 14 липня, починається з’єднання Марса та Урану в Тельці, що може особисто вам принести як раптову вагітність, так і рішення партнера про спільне проживання.

Водолій

У понеділок Місяць у поєднанні з Меркурієм у Леві стимулюватиме спілкування з партнером, можливе прояснення спільних планів щодо поїздки. У вівторок, 9 липня, трін між Меркурієм та вузлом майбутнього в Овні принесе покупку квитків, дзвінок щодо поїздки. Також ви можете зважитись на покупку нового авто. У середу та четвер Венера у Раку в тріні до Нептуна принесе приємну новину щодо зарплати. Також у вас може покращити здоров’я. У п’ятницю та суботу опозиція між Венерою та Плутоном принесе напруження у відносинах, але також цей же аспект говорить про раптову та сильну пристрасть.

У неділю, 14 липня, починається з’єднання Марса і Урана в Тельці, що може особисто принести вам зміни, пов’язані з нерухомістю. Відбудеться несподівана купівля чи продаж житла.

Риби

У понеділок Місяць у поєднанні з Меркурієм у Леві принесе спілкування щодо свого психологічного стану. Також може бути інтимне листування. У вівторок трін між Меркурієм та вузлом майбутнього в Овні принесе обговорення великих фінансів сім’ї, можливо новина щодо спадщини, іпотеки чи кредиту. У середу та четвер, Венера в Раку в тріні до Нептуна принесе любовне побачення, або ви будете натхнені творчими заняттями. У п’ятницю та суботу опозиція між Венерою та Плутоном принесе приховану напругу, можливе сексуальне листування. Також ви можете відчути зміни у власному фізичному стані.

І нарешті у неділю, 14 липня, почнеться з’єднання Марса та Урану в Тельці, що вам особисто може принести раптову поїздку. Також імовірне отримання документа, на який ви давно чекали.

А ще «ФАКТИ» розповідали, хто у липні 2024 року має шанси потрапити до списку мільйонерів.

153

Читайте нас у Facebook